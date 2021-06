D’estate il nostro modo di vestire cambia radicalmente. Gli abiti che indossiamo devono essere freschi, leggeri e colorati, comodi, ma mai volgari.

Anche le calzature che indossiamo devono accompagnare in modo armonico il nostro look, se vogliamo sempre mantenere un certo stile.

Se non vogliamo usare sempre i soliti sandali, dobbiamo assolutamente conoscere questo modello di scarpe estive perfette per un look sofisticato e romantico.

Un modello elegante e comodo che arriva dalla Spagna

Se non vogliamo usare per tutta l’estate questi sandali brutti, ma comodi, dobbiamo andare a pescare tra i vari modelli di scarpe estive che esistono. Una scarpa particolare tradizionale della Spagna è sempre più alla moda, amata dalle donne di tutto il mondo per la sua bellezza e comodità.

Stiamo parlando ovviamente delle espadrillas, una scarpa realizzata in juta e caratteristica della Catalogna e dei Paesi Baschi.

Le espadrillas sono sempre più amate in tutto il mondo. Sono ormai commercializzate nei modelli più svariati, da quelli bassi a quelli con la zeppa alta.

Ecco il modello di scarpe estive perfette per un look sofisticato e romantico

Sia che scegliamo la classica espadrillas raso terra, che quella con la zeppa, si tratta della scarpa giusta per un look estivo e romantico, che lascia il piede fresco senza scoprirlo in maniera volgare.

Il modello più basso tipo pantofola è comodo in ogni occasione, dal mare al lavoro, mentre quello alto può essere usato sia in contesti eleganti che per un look casual.

Esistono espadrillas di tutti i colori, da quelli di tessuto chiaro, più discreto, a quelli con fantasie più squillanti e vistose. Possiamo, perciò giocare per creare vari look.

Se siamo alla ricerca di una scarpa estiva fresca e versatile, dobbiamo conoscere queste scarpe spagnole che possono dare al nostro look un tocco di classe inaspettato, mantenere il piede fresco in tutta comodità.