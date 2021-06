L’argento è un materiale di grande pregio che molto spesso trova spazio nelle nostre case: suppellettili, monete e posate abbelliscono i nostri ambienti domestici, donano un tocco di eleganza alle nostre stanze e impreziosiscono le nostre tavole quando abbiamo a cena degli ospiti importanti.

Come ben sappiamo, l’argento ha la tendenza di annerirsi e diventare opaco con il tempo e questo gli fa perdere parte della sua bellezza. Ma come mai l’argento ha questo comportamento?

La risposta ci viene data direttamente dalla scienza e dalla chimica. Ebbene, se l’argento viene mantenuto in un ambiente caldo e umido, oppure a contatto con l’aria salmastra, o se trattato con prodotti di pulizia non specifici, si attiva un processo chimico noto come “ossidazione”.

Il risultato di questo fenomeno è proprio l’annerimento della superficie dell’argento. All’apparenza sembra un danno irreversibile, ma con un po’ di pazienza si può ripristinare la bellezza originaria dei nostri oggetti. Infatti, questo piccolo trucco farà splendere il nostro argento come nuovo.

Ecco il trucco

Stiamo quindi per svelare questo piccolo trucco che farà splendere il nostro argento come nuovo. Non si tratta di utilizzare costosi prodotti chimici e corrosivi con cui rischiamo di bruciarci la pelle se ne venissimo a contatto, o di irritarci gli occhi con i fumi.

Si tratta piuttosto di un piccolo segreto della nonna, che possiamo facilmente realizzare utilizzando pochi ingredienti facilmente reperibili in casa.

Prepariamo una ciotola che fodereremo con un foglio di alluminio, su cui andremo a mettere una buona dose di bicarbonato in polvere.

Fatto questo, sarà necessario versare dell’acqua molto calda (ma non bollente) nella ciotola. Quindi posizionare il nostro oggetto d’argento, ad esempio una posata o una moneta, e coprirla con ancora un po’ di polvere di bicarbonato.

Lasciamo lavorare qualche minuto questo composto, e assicurandoci che l’acqua si sia intiepidita, strofiniamo molto delicatamente il nostro oggetto d’argento con un po’ di polvere di bicarbonato.

A questo punto possiamo ammirare il risultato di questa piccola la magia: il nostro argento è splendente come nuovo.