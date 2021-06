L’estate è arrivata e ci siamo trovati improvvisamente a gestire il caldo e l’umidità dopo un lungo inverno. Il cambio degli armadi lo abbiamo probabilmente già fatto, ma in molti non hanno ancora iniziato ad indossare calzature aperte e fresche.

Oggi vogliamo parlare di un particolare tipo di modello che negli ultimi vent’anni si è imposto sul mercato e sulla moda. Con la sua comodità e la sua semplicità ha fatto innamorare milioni di persone nel mondo. Oggi sveleremo che è questo il modello di sandalo comodissimo e alla moda che tutti stano indossando quest’estate.

Quando la semplicità è la scelta vincente

In molti hanno l’idea che le scarpe per essere belle debbano essere anche scomode, ma ovviamente non è così. La moda si evolve in una direzione precisa, quella di favorire la comodità rispetto alla bellezza e la praticità rispetto alla scomodità.

Non stupisce quindi se negli ultimi vent’anni inaspettatamente un tipo di calzatura aperta ha conquistato i mercati della moda, riempiendo le spiagge e addirittura arrivando alle cerimonie lussuose come la notte degli Oscar.

Ovviamente stiamo parlando del sandalo Birkenstock, nato come calzatura ortopedica, ma che poi ha conquistato i cuori di moltissime persone.

Questo tipo di sandalo tedesco ha aperto nuovi orizzonti nella moda ed è stato rivisitato e riproposto in mille versioni continuando a guadagnare successo e gloria. Si tratta di una calzatura aperta, di solito in pelle con una suola comoda che prende la forma del piede modificandosi.

La tomaia è anche in pelle e può essere in mille colori e fantasie, da quelle più sobrie a quelle più glamour con glitter, borchie e decorazioni.

Comoda, pratica e praticamente eterna, questa scarpa si è ormai imposta nella moda nonostante qualche detrattore. Basta uscire di casa e vedere quante persone hanno scelto questo tipo di scarpa!

