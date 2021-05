Per avere ciglia forti e voluminose non è necessario fare trattamenti molto costosi, basta semplicemente prendersene cura. Le ciglia infatti hanno bisogno di cure costanti per essere forti nel tempo, lunghe e voluminose. È importante sapere che le ciglia hanno una funzione protettiva. Servono per evitare che polveri e microorganismi entrino nei nostri occhi.

Le ciglia sono anche molto delicate, è dunque fondamentale non toccarle spesso se si vuole farle crescere bene. È importantissimo inoltre struccarsi tutte le sere, per evitare di irritare gli occhi e di appesantire le ciglia che in questo modo si indebolirebbero ancora di più. Per prendersene cura in maniera ottimale si possono utilizzare dei sieri a base di olio di cocco o olio di ricino che rafforzano e allungano le ciglia se usati con costanza.

Ecco il metodo fai-da-te che sta spopolando per avere delle ciglia lunghissime e voluminose come quelle delle star.

Ma attenzione: mai mettere negli occhi prodotti non dermatologicamente testati. Il rischio meno grave è quello di ritrovarsi con degli anestetici grani di miglio, ma prodotti non testati possono causare anche bruttissime infezioni.

Questo metodo è puramente cosmetico, serve per allungare le ciglia e dare volume. Si parte innanzitutto con un piegaciglia. Il piegaciglia è fondamentale se si cercano delle ciglia incurvate e lunghe. Una volta fatta amicizia con questo strumento si può iniziare piegando le ciglia. Dopodiché mettiamo una buona prima dose di mascara e lo stendiamo bene su tutte le ciglia. È importante procedere con movimenti a zig zag per evitare che il mascara formi dei grumi e per separare le ciglia l’una dall’altra. A questo punto serve del borotalco.

Con un pennello da sfumatura o con un cotton fioc applichiamo del borotalco su tutte le ciglia, facendo molta attenzione a non applicarne troppo. Una volta applicato attendiamo qualche minuto che si asciughi e poi procediamo con un ulteriore passata di mascara su tutte le ciglia. I risultati saranno incredibili. Il borotalco si attaccherà al mascara messo in precedenza ingrossando e allungando le nostre ciglia, e la seconda passata di mascara scurirà il tutto. In questo modo avremo delle ciglia lunghe e voluminose in pochissimo tempo.