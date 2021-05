Sperimentare vuol dire trovare modi nuovi per fare le cose. Oggi si parla del trifoglio. È una pianta che appartiene alla famiglia delle leguminose e che può diventare un’ottima alternativa al prato inglese. Tra l’altro non è costoso seminare un prato di trifoglio. Vediamo i passi da seguire e scopriamo come per ottenere un prato bello e rigoglioso che tutti copieranno l’incredibile strategia da seguire è proprio questa.

I vantaggi

Il prato di trifoglio è facile da coltivare. Non richiede cure particolari e resiste abbastanza alla siccità. Inoltre le sostanze di cui è fatto attraggono gli insetti impollinatori. Come ad esempio le api. I molti vantaggi di questo prato consistono nel fatto che lo si può far crescere in terreni a cui manca il nutriente, terreni poveri. Tra l’altro si può seminare sopra un prato già esistente. Dopo poco si vedrà crescere bene tra l’erba.

Un terreno da preparare

Si può coltivare su un prato già esistente o crearlo nuovo. Qualunque sia la scelta si dovrà preparare la zona che accoglierà la semina. Questo per consentire alla pianta di mettere radici. Il tipo di sabbia o terriccio non è sostanziale all’obiettivo. Va bene anche un certo tipo di sabbia che si usa nei parchi dedicati ai bambini. Quello che è consigliabile è aggiungere un inoculante specifico per il trifoglio. Questa sostanza ha il merito di favorire un buon adattamento della pianta e protegge dai batteri del terreno. Vediamo i passi da compiere per ottenere un ottimo risultato.

a) Il prato si deve tagliare a un’altezza minima. Poi munirsi di un rastrello e portare via tutte le erbacce;

b) il terreno previsto a questo scopo deve avere buona aratura un mese prima per eliminare una quantità di materiale vegetale;

c) livellare il terreno per passare poi all’innaffiatura. A questo punto si può seminare il trifoglio. Per diffondere i semi sul terreno più uniformemente si mescola il terriccio con la sabbia in parti uguali;

d) il terreno deve restare umido mentre i semi germogliano. Innaffiare almeno due volte al giorno soprattutto se fa caldo. Dopo due settimane, si vedranno i germogli di trifoglio.

Si consiglia di non usare i fertilizzanti e di fare la semina tra primavera ed estate. L’area del terreno si preferisce comunque soleggiata. I vicini resteranno senza parole per un prato così bello e rigoglioso.