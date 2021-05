Almeno una volta sarà capitato di creare danni ai nostri capi con il ferro da stiro, magari al miglior abito che abbiamo in armadio. Una distrazione o una regolazione della temperatura non adatta al tessuto, può essere stata fatale.

Non dobbiamo disperare, però, perché il mondo del fai-da-te ci suggerisce dei validi rimedi che ci consentiranno di non cestinare i nostri pezzi migliori. Camicie, maglie e t-shirt, pantaloni. Infatti, pochi conoscono questi segreti miracolosi per rimediare all’impronta del ferro da stiro sul nostro capo in tessuto grazie a queste soluzioni fai-da-te. Inoltre, Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati spesso del fai-da-te e a questo link possiamo trovare altri suggerimenti utili per prenderci cura del nostro bucato.

Per la zona lucida

Se abbiamo creato un alone lucido, il danno è lieve ed è stato determinato sicuramente da una temperatura troppo calda. La tempistica in questo caso la fa da padrone.

Infatti, senza ansimare, dobbiamo correre in cucina. Prendiamo una patata, la dividiamo a metà. Strofiniamo bene il tubero sulla parte lesa per più volte consecutive ma senza esercitare violenza. Poi procediamo di nuovo al consueto lavaggio.

Per la macchia da ferro

Un altro super segreto miracoloso fa riferimento alle macchie da ferro. In questo caso possiamo ricorrere all’aceto bianco. Proviamo sempre prima su un angoletto del tessuto non in vista.

Procediamo poi a strofinare la parte macchiata con una spugnetta morbida che avremo imbevuto di acqua e sapone liquido. Stendiamo al sole e facciamo asciugare.

Appena asciutto, riprendiamo il nostro lavoro per riparare il danno. Imbeviamo un canovaccio con dell’aceto bianco e strofiniamo sulla macchia molto delicatamente. Ripassiamo finché non abbiamo ottenuto il risultato a noi gradito.

L’alternativa

Il rimedio dell’aceto può essere sostituito con sale e limone. Versiamo il sale sulla macchia e strofiniamo con un canovaccio imbevuto con del succo di limone.

Avremo un risultato che ci stupirà e ci consentirà di non buttare i capi che precedentemente avevamo danneggiato. Questo perché pochi conoscono questi segreti miracolosi per rimediare all’impronta del ferro da stiro sul nostro capo in tessuto grazie a queste soluzioni fai-da-te.