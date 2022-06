Ecco il metodo esclusivo con cui fare spesa spendendo 5 euro al giorno e mangiare bene con prodotti bio

Arrivare a fine mese sempre più difficile per gli italiani, complice la crisi economica che è resa più pesante dal conflitto ucraino. I prezzi delle materie prime e del cibo sono saliti alle stelle ed in attesa che tornino a scendere bisogna adottare qualche accorgimento. Non solo, anche mangiare bene è sempre più difficile, non sapendo quali cibi scegliere. Si legge spesso di prodotti contaminati e ortaggi e frutta con pesticidi e ci si chiede se si stiano comprando gli ingredienti giusti. D’altronde, anche se è importante risparmiare, lo è sicuramente molto di più mangiare sano e soprattutto alimentarsi con prodotti che non incidono negativamente sulla nostra salute. Ecco, dunque, il metodo esclusivo con cui fare spesa con soli €150 al mese ma soprattutto mangiando bene.

Mangiare meno o mangiare meglio?

Ovviamente, la scelta di cibi più salutari è sicuramente più facile perché ha molto e non ha problemi economici. Più difficile, invece, lo è perché non riesco ad arrivare a fine mese, perché la pensione minima o perché con uno stipendio medio basso, oltre a pagare l’affitto, deve mantenere anche i figli.

L’epidemiologo italiano famoso, esperto anche di alimentazione sana, ha fatto un esperimento cercando di comperare cibo bio spendendo il meno possibile. Dalla sua esperienza possiamo trarre un prezioso insegnamento valido per tutti, anche per chi non ha problemi economici.

Per riuscire a spendere una media di €5 al giorno nella spesa alimentare non lesinando sulla qualità del cibo, è necessario adottare degli accorgimenti. Rinunciare a cose più sfiziose preferendo solo frutta e ortaggi di stagione: costano meno ed è possibile comprarli anche a km 0. Altra cosa determinante è non comprare cibi pronti. Tornare a cucinare gli ingredienti freschi porta ad un sicuro risparmio e potrebbe avere un impatto non indifferente sulle finanze mensili.

Ecco il metodo esclusivo con cui fare spesa spendendo €5 al giorno e mangiare bene con prodotti bio

Parola d’ordine, quindi, è comprare bene. Via libera quindi a legumi, uova, pesce, caffè possibilmente tutto biologico. Pianificare la propria spesa includendo almeno due pasti a settimana che contengano proteine animali come carne o pesce. Non negarsi nulla ma sempre con un occhio al risparmio.

Preferire gli ingredienti elementari a quelli confezionati, con un occhio sempre buttato alle offerte promozionali. Non guasta, inoltre, scegliere i marchi più economici o aderire a qualche gruppo solidale d’acquisto, comprando in quantità più corpose e risparmiando sul prezzo al chilo. In questo modo si riuscirà a fare la spesa spendendo dai 4 ai 5 euro a testa al giorno, per comporre i due pasti principali della giornata. Mangiare senza veleni spendendo dai 120 ai 150 euro al mese è possibile ma per farlo è necessario tornare a cucinare il proprio cibo.

Lettura consigliata

Risparmiare 150 euro al mese è possibile anche per chi guadagna 1.500 euro di stipendio con questi semplici trucchi