Nell’ultimo periodo sembra sempre più difficile arrivare a fine mese. Questo anche in virtù dell’aumento dei prezzi dovuto alla recente guerra tra Russia e Ucraina. Con il costo del carburante alle stelle che impatta su tutte le altre spese per una famiglia con un solo stipendio diventa difficile vivere. Ma è bene sapere che anche con uno stipendio di 1.500 euro è possibile risparmiare 150 euro al mese seguendo dei piccoli accorgimenti.

L’arte di risparmiare

Risparmiare non significa solo mettere da parte dei soldi, è importante anche per tenere sotto controllo le spese. Soprattutto quelle superflue. Si tratta di impostare la propria mente su un obiettivo che si desidera raggiungere. Obiettivo che può essere la vacanza in estate, l’auto nuova, quel completo griffato che si desidera tanto e che non ci si può permettere.

Fissata la somma che si vuol raggiungere si potrà programmare anche in quanto tempo arrivarci. Ad esempio se la vacanza estiva costo 15.00 euro si potrà raggiungere il budget in soli 10 mesi di parsimonia.

Non si tratta di rinunciare, e questo è importante, ma di sostituire. Come ad esempio la colazione al bar che molti amano fare ogni mattina. Un piccolo lusso rinunciando al quale si possono risparmiare fino a 60 euro al mese. Basta fare colazione a casa, cosa che ha pur sempre un costo. Ma sicuramente minore di quello sostenuto per farla al bar. Diciamo che in questo modo si riesce a risparmiare realmente 30 euro al mese.

Risparmiare 150 euro al mese è possibile anche per chi guadagna 1.500 euro di stipendio con questi semplici trucchi

Quanti di noi hanno l’abitudine di comperare l’acqua ai distributori o al bar? E se invece si imparasse a portarla da casa in una bella bottiglietta termica? Anche in questo caso si riuscirebbe a risparmiare circa 30 euro al mese. Per non parlare del pranzo. Se si sta fuori tutto il giorno si prende l’abitudine di prendere a mezzogiorno, un panino e qualcosa da bere. Spendendo in media 4 o 5 euro al giorno. Portandosi il pranzo da casa il risparmio sarebbe sicuramente di circa 2 euro al giorno, 60 euro mensili.

E già con questi 3 piccoli accorgimenti si riesce a risparmiare la favolosa somma di 120 euro al mese solo variando le abitudini e senza rinunciare effettivamente a nulla. Piccoli accorgimento nella routine quotidiana porteranno a risparmiare altri soldi. Ne elenchiamo alcuni come esempio: