A causa di una concomitanza di eventi vivere costa di più. Da una parte una pandemia di Covid 19 che ha portato all’aumento di molti beni e servizi. Dall’altra la guerra in Ucraina che sta portando a salire alimenti e materie prime. Fare la spesa è diventato un salasso per la famiglie di italiani e pagare le bollette di luce e gas, molto spesso richiede una rateizzazione. Per non parlare di fare il pieno all’automobile che è diventata, ormai, una “cosa da ricchi”. Prezzi mai così alti per bollette ma anche per spesa e carburanti. Gli italiani si interrogano su quando potranno tornare a tirare un sospiro di sollievo e pagare i prezzi precedenti alla crisi.

Aumento prezzi e brutte notizie

L’inflazione (aumento dei prezzi) è salita un po’ ovunque, dagli Stati Uniti all’Europa. Colpa sicuramente dell’aumento delle materie prima ma anche di elementi strutturali. Ma quanto dureranno questi prezzi insostenibili?

L’aumento dei prezzi non deriva soltanto dal caro energia e dal caro carburante. E proprio per questo agli analisti sembra improbabile che si possa tornare a livelli precedenti la pandemia. L’ipotesi più probabile in questo momento è quella della stagflazione. Prezzi sempre più alti ma che non accompagnano una crescita economica.

Prezzi mai così alti per bollette, spesa e carburanti, ecco quando torneranno a scendere

Anche se per alcuni analisti economici stiamo toccando il picco dell’aumento dei prezzi che, pertanto, sono destinati a calare. L’aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo, quasi sicuramente, nel prossimo futuro rientrerà. Ma difficilmente si riuscirà a tornare ai livelli del 2019 o inizio 2020. Questo perchè uno degli effetti dell’inflazione è quello di rallentare l’economia.

Il problema dell’Italia è fondamentalmente uno: le retribuzioni di chi lavora non aumentano. I lavoratori sono preoccupati dalla situazione economica e dall’aumento dei prezzi e per questo tendono a non spendere più del necessario. Non aumentando i consumi, quindi, si assiste a una stagnazione dell’economia che non porta a una reale crescita del Paese.

A questo va aggiunto che la pandemia prima e la guerra poi ci hanno insegnato che è sempre sbagliato affidarci ad un solo fornitore per le materie prime. E che è meglio fare da soli. Quindi, molto probabilmente, si punterà ad aumentare le produzioni nostrane. Ma questo, inevitabilmente, prevede che i prezzi saranno meno competitivi e, quindi, più alti. Il problema, in ogni caso, non è solo dell’Italia ma di tutta l’Europa. E il rischio concreto è che l’aumento dei prezzi potrebbe essere un problema con cui fare i conti ancora per diverso tempo.

