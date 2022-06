Gli acquisti di seconda mano su internet sono in forte espansione, soprattutto in un momento come questo di forte inflazione e di difficile crisi economica.

Le famiglie cercano ogni soluzione per spendere meno e seguendo alcuni consigli, una famiglia può risparmiare anche 1.000 euro al mese.

Ma come in ogni azione che si compie su internet, soprattutto quando si devono spendere dei soldi, bisogna prestare più che la solita attenzione. Sul web ci sono tantissime insidie, prezzi troppo cari e fornitori di dubbia serietà.

I portali che vendono oggetti di seconda mano come Vinted, eBay, Shpock, Wallapop, sono in pieno boom e sempre più persone preferiscono acquistare oggetti, mobili e abiti di seconda mano per risparmiare denaro e per fare acquisti consapevoli e sostenibili.

Ma se sei vogliono acquistare beni, mobili e vestiti usati su internet, come abbiamo anticipato, bisogna prestare molta attenzione. Ci sono truffatori che spingono l’acquirente a fare acquisti veloci e a prezzi troppo alti. Per non cadere in queste trappole e acquistare in tutta sicurezza, bisogna seguire alcuni consigli.

Come acquistare roba usata online in sicurezza evitando le frodi e riuscendo a pagare il giusto prezzo

Con l’attuale boom degli acquisti di roba usata su internet, anche i prezzi di questi oggetti, purtroppo, stanno aumentando perché la domanda sta superando l’offerta. Capita molto spesso di trovare oggetti usati a prezzi altissimi e non equi.

Prima di acquistare beni di seconda mano online, il consiglio più importante è controllare il prezzo del prodotto nuovo. Il prezzo del prodotto usato dovrebbe essere notevolmente inferiore.

Naturalmente un prezzo realistico ed equo dev’essere proporzionato all’età e alla durata media del prodotto.

Una volta trovato il prodotto che ci interessa e per il quale riteniamo che il prezzo sia equo, si può iniziare a negoziare con il venditore.

Il secondo consiglio importante da seguire è questo: se il prodotto per noi è necessario e ne abbiamo davvero bisogno, è meglio non essere troppo audaci nel negoziare, per non perdere l’occasione.

Essere cordiali e rispettosi con il venditore permette di portare a casa una negoziazione di successo.

È dimostrato che se si è amichevoli e cordiali con il venditore si possono ottenere risultati migliori e un prezzo più basso.

Acquisti di seconda mano online: come evitare le frodi

Per scoprire come acquistare roba usata online in sicurezza, bisogna innanzitutto badare all’esistenza o meno di condizioni di protezione dell’acquirente e se la spedizione è assicurata. Già questi due aspetti sono un buon modo per proteggersi dai truffatori che spesso si mescolano a commercianti rispettabili.

Piattaforme come eBay offrono l’opportunità del pagamento sicuro; in questo caso il prezzo viene pagato solo dopo che l’acquirente ha confermato di aver ricevuto la merce come specificato nell’annuncio. Questa funzione, però, non esiste su tutte le piattaforme di prodotti di seconda mano. In questi casi è consigliabile scegliere una funzione di pagamento sicuro come PayPal.

Un altro segreto per proteggersi dalle frodi e prendere quante più informazioni possibili sui rivenditori

Innanzitutto non bisogna fidarsi di chi ha aperto un profilo da pochi giorni. La seconda cosa da fare è guardare le recensioni e le valutazioni che gli acquirenti stessi lasciano sui venditori, perché in questo modo si potrà scoprire la loro reputazione.

Infine bisogna valutare il loro comportamento: spingono ad acquistare velocemente? Rifiutano i pagamenti sicuri? Se si ha anche un minimo dubbio, è meglio cambiare venditore.

Quando si tratta di acquisti di seconda mano online, bisogna ascoltare il proprio istinto.

Esiste il recesso per i prodotti usati?

Di solito per i prodotti usati non c’è possibilità di recesso o restituzione, per questo è meglio chiarire questo aspetto con il venditore ancora prima di acquistare e, se qualcosa non ci è chiaro, è meglio fare domande e chiedere foto che confermino l’esistenza del prodotto.

Le piattaforme online di seconda mano sono un buon modo per rendere più sostenibili i consumi, per dare agli oggetti una seconda vita e per pagare un prezzo notevolmente inferiore al nuovo.

Prestare attenzione all’annuncio, alla serietà del fornitore, alle recensioni su di lui e ascoltare il proprio istinto, assicureranno il successo dell’acquisto.

