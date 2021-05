Quando Noi di ProiezionidiBorsa parliamo di qualcosa legato alla Francia, parliamo spesso di cucina e vini. Certo, tutti sanno che il meraviglioso Champagne arriva dall’omonima Regione francese, e che la sogliola alla mugnaia è un piatto tipico del Nord della Francia.

In particolare, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo anche sottolineato l’importanza di un aperitivo francese che si trova anche in Italia. Sembra proprio che ci aiuti a rilassarci e a riposare bene.

Tuttavia, non va assolutamente dimenticato che dalla Francia arrivano anche tantissime tendenze che riguardano la moda. E nel campo della moda non rientrano solo i vestiti, le scarpe e le borse. Parliamo, infatti, anche di profumi.

I profumi fanno tendenza, raccontano qualcosa di noi e della società in cui viviamo. In passato, la nobiltà francese non si lavava ma usava abbondantemente i profumi. Oggi, tutti ci laviamo quotidianamente ma comunque i profumi sono rimasti. Ecco il meraviglioso profumo da donna della Polinesia francese che sedurrà tutti gli uomini.

I profumi

Chi pensa che i profumi siano solo un vezzo borghese si sbaglia di grosso. La terminologia corretta, infatti, prevede che il profumo si indossi, proprio come un capo d’abbigliamento.

Il profumo è parte integrante di noi, elemento indispensabile per stare in società. Il profumo, in altre parole, riesce ad esprimere la nostra personalità sotto un’altra forma.

Certo, ci sono già i vestiti, la nostra maniera di porci e la nostra capacità di usare bene la lingua italiana. Tuttavia, sarebbe quantomeno ingenuo pensare che in questa lista di cose non rientri anche il profumo.

Di conseguenza, al momento di sceglierne uno, dovremmo davvero chiederci questa cosa: qual è il profumo che esprime al meglio chi siamo? O, almeno, quale profumo racconta qualcosa di noi?

Ecco il meraviglioso profumo da donna della Polinesia francese che sedurrà tutti gli uomini

Olio di Monoi. Ecco le tre paroline magiche di cui avevamo davvero bisogno. Questo nettare di Afrodite proviene essenzialmente dalla Polinesia francese, isolette lontanissime che sembrano un paradiso terrestre.

Si ricava da un fiore meraviglioso, il fiore di Tiaré, ed è ampiamente usato nella cosmetica. La prossima volta che andiamo a scegliere un profumo, ricordiamoci di queste parole e vedremo il miracolo.