Ci sono almeno due tipi di persone. Come diceva la prima pagina di Anna Karenina, tutte le famiglie felici si assomigliano. Mentre tutte le famiglie infelici sono infelici a modo loro. Alla stessa maniera, ci sono quelle persone che per grazia di Dio non hanno alcun bisogno di rilassarsi o riposarsi. Stanno già benissimo così: il lavoro va bene, la famiglia anche. Magari hanno delle seconde case in cui andarsi a riposare nel week end, magari addirittura in riva al mare.

E poi, ci siamo noi comuni mortali, afflitti da mille e più pensieri e preoccupazioni. E ognuno, a modo suo, cerca e trova dei rimedi a tutto questo stress.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è chi, e senza esagerare, ama dilettarsi nella scelta di un buon vino per la cena. Infatti, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato questo prezioso consiglio al Lettore sulla scelta del vino giusto per ogni occasione. E c’è chi ama sperimentare. Oggi vogliamo parlare proprio a questa tipologia di persone. Infatti, chi ha bisogno di rilassarsi o riposarsi deve assolutamente provare questo nettare francese.

Un cocktail eccezionale con un vermut straordinario

Oggi, vogliamo proprio parlare di un cocktail. O meglio, per chi lo vuole preparare. In realtà, vorremmo concentrarci sul vermut con cui miscela.

Parliamo proprio del Lillet, nettare francese prodotto in una cittadina vicina a Bordeaux, Podensac. Per più dell’85% si compone di vino bianco, e per la restante parte di liquori di frutti e di quinquina.

In particolare, si tratta di liquori che i maestri dell’Equador producono lasciando macerare le scorze del frutto, come per esempio quelli dell’arancia dolce o dell’arancia amara. Chi ha bisogno di rilassarsi o riposarsi deve assolutamente provare questo nettare francese, perché ha la capacità di renderci più tranquilli.

Piccola curiosità: questo vermut è la base del cocktail preferito da James Bond, il Vesper Martini. Quindi, provandolo, riusciamo a unire il gusto con il cinema e la cultura.