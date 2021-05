Siamo ormai abituati a pubblicare foto e video di ogni momento felice della nostra vita. Per condividerlo con amici e parenti o perché no, provare a diventare virali. Così ci impegniamo a fare foto artistiche di paesaggi, oggetti, vestiti. Ma anche di viaggi o del nostro favoloso giardino di cui siamo molto fieri. Ma ci sono cose che non dovremmo mai pubblicare online. Perché rischiamo di diventare il bersaglio perfetto per i ladri. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Attenzione a non pubblicare mai queste foto se non vogliamo diventare una preda facile per i ladri

Foto di questo tipo se ne vedono tantissime in giro su internet. La maggior parte delle persone le pubblica ingenuamente. Non pensando che una semplice foto può essere molto pericolosa. Infatti, a volte dimentichiamo quanto la tecnologia stia avanzando velocemente. E anche una piccola cosa che ci sembrava assurda e impossibile, ora è quasi all’ordine del giorno. Come le videochiamate, oppure l’assistente vocale che ci fa trovare il caffè pronto quando rientriamo a casa.

Cosa non mostrare mai online per la nostra sicurezza

Prima di tutto il nostro indirizzo. Se vogliamo pubblicare foto della nostra bellissima casa, meglio evitarlo. Ma soprattutto evitiamo di fare il tour completo della casa. Perché daremmo ai ladri la piantina completa dell’abitazione. I ladri potrebbero capire quali sono i punti di accesso per entrare. Assicurarsi che non ci siano sistemi d’allarme ad esempio. O notare che abbiamo l’abitudine di lasciare le finestre aperte quando usciamo. Ma dobbiamo stare attenti anche alle foto dei nostri viaggi. Meglio postarle in differita se lasciamo la casa vuota per tanti giorni. Altrimenti i ladri saprebbero facilmente che in quel momento in casa non c’è nessuno. E potrebbero agire indisturbati. A volte ci dimentichiamo che ciò che pubblichiamo possono vederlo proprio tutti. E che alcune persone potrebbero avere cattive intenzioni.

Ma dobbiamo stare attenti anche a pubblicare foto con le chiavi di casa in mano. Non è così insolito vedere foto di coppie che hanno appena comprato casa. Che posano felici davanti all’ingresso con le chiavi in mano. Ci verrebbe da pensare, ma come fa ad essere pericolosa una foto? Ecco, oggi esistono software capaci di copiare una chiave solo da una foto. Assurdo, vero? Con questi programmi è possibile creare una copia digitale perfetta. Che poi un fabbro potrebbe duplicare facilmente.

Quindi, attenzione a non pubblicare mai queste foto se non vogliamo diventare una preda facile per i ladri.

La stessa cosa vale per le chiavi delle auto. Meglio evitare di mostrarle e se possibile optare per chiavi più moderne. Con chip RFID o cifrate che non possono essere clonate così facilmente.