Vero o falso, questo monile farà sempre scena e ci renderà sempre eleganti e misteriosi. Quasi tuto ne hanno uno in casa da esibire per la nuova stagione ed è ora di tirarlo fuori o di esibirne uno nuovo. Che sia di super moda ne abbiamo appena avuta la conferma guardando in tv o sul telefono Venezia78, primi film red carpet stellari e Leone d’oro a Benigni. Abbiamo potuto rilevare una massiccia presenza di questo bellissimo monile. Non solo al collo delle star ma anche delle ragazzine tra il pubblico dei curiosi. È un pezzo base del nostro guardaroba può essere declinato anche in altre versioni, sia al maschile che al femminile. Ecco il gioiello vero o falso che tutti hanno in casa da esibire per la nuova stagione.

Il serpente velenoso e snodato in metallo

Ecco il gioiello vero o falso che tutti hanno in casa da esibire per la nuova stagione. Crotalo, vipera, pitone o anaconda? Non importa la specie. Il serpente velenoso e snodato in metallo è il must che deve vestire il nostro collo come collier, il nostro braccio come bracciale, ma anche il nostro dito preferito dall’anulare all’indice al pollice. Le sue spire possono però anche avvolgere i lembi di una cravatta, l’acciaio della cintura per una fibbia, l’anello ferma un foulard oppure una sciarpa. Ma anche semplicemente le banconote che teniamo in tasca quando si esce in smoking e non si ha voglia di portare il portafoglio.

Un serpente di metallo può essere prezioso in oro o platino con le pietre da sfoggiare per segnalare a tutti una promessa o la nascita di un figlio. Ma anche solo per sembrare irresistibili. È incredibile il collier anaconda con la testa di smeraldo indossato da Zendaya sul red carpet di “Dune”, fasciata in un abito firmato Balmain. Il crotalo di Bulgari ha invece brillato sul decolleté di Anna Cleveland vestita da Alberta Ferretti.

Il gioiello rettile da giorno e da sera

Il gioiello rettile da giorno è un mini-orecchino in argento che si arrampica sul lobo delle giovanissime, ma anche sul padiglione auricolare. Le working woman più glam scelgono l’orologio serpente di Bulgari con la maglia detta ” turbogas”. Ma lo ritroviamo anche sugli anelli maschili da motociclista o sulle fibbie dei cow boy nell’iconico film “The Power of Dog” diretto da Jane Campion. È un decoro perfetto, che può essere anche rimovibile dalla fibbia quando non si indossano jeans e stivali camperos. Il serpente spunta dai polsini e si ferma immobile sui gemelli in argento da giorno oppure in brillanti per la sera.