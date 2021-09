Agosto finisce, inizia settembre e le nostre abitudini cambiano. Lo scorso mese eravamo quasi tutti al mare, a fare il bagno o ad abbronzarci. Oppure ci trovavamo in giardino, in mezzo alle nostre piante fiorite. Ora, con l’arrivo del nuovo mese, le cose stanno per cambiare.

A settembre, infatti, i rovesci iniziano ad essere più frequenti e le temperature si abbassano. Dobbiamo, quindi, iniziare a pensare di accendere il riscaldamento, se ne abbiamo la possibilità.

Allo stesso tempo, però, può succedere che ogni tanto ci sia una giornata di sole, proprio come ad agosto, ed il caldo si faccia di nuovo sentire. Questi sbalzi possono farci commettere alcuni errori con il riscaldamento e farci spendere un sacco di soldi. Quindi facciamo attenzione, se non prendiamo questi accorgimenti, potremmo avere bollette salatissime a settembre.

Le cose più importanti da considerare

Alcune persone reagiscono ai cambiamenti di temperatura mettendo immediatamente mano al riscaldamento, se ce l’hanno autonomo. Quindi, appena fa un po’ più freddo, iniziano ad alzarlo e la bolletta comincia a “lievitare”.

La prima cosa da fare è quindi pensare se sia davvero necessario accendere subito il riscaldamento o se prima non sia meglio prendere altre contromisure. Ad esempio, potremo metterci una maglietta più pesante o tenere sempre a disposizione una coperta da metterci addosso se abbiamo freddo. Insomma, teniamo conto che ci sono alternative più economiche ed ecologiche.

Attenzione, se non prendiamo questi accorgimenti, potremmo avere bollette salatissime a settembre

A settembre non dobbiamo fare attenzione solo alle giornate fredde, ma anche a quelle calde. Infatti, può succedere che venga fuori un bel sole estivo e noi ci troviamo di nuovo ad affrontare un pomeriggio bollente, oltre i trenta gradi. Anche in questa situazione, molti iniziano subito ad accendere il condizionatore, causando altri costi in bolletta.

Se siamo fortunati e viviamo vicino al mare potremo, invece, andare a fare l’ultimo bagno dell’anno. Altrimenti, cerchiamo di stare in giardino, o andiamo al parco a sederci su qualche panchina all’ombra. E se proprio dobbiamo stare in casa, perlomeno accendiamo un ventilatore. I ventilatori, infatti, sono molto meno costosi dell’aria condizionata e quindi sono più adatti a far fronte ad una giornata calda senza spendere troppo.

Insomma, sono gli sbalzi quotidiani che possono far lievitare la bolletta, ma noi con un po’ di accortezza possiamo evitare costi fuori controllo.