Ogni persona ha le proprie preferenze in fatto di make up, ma solitamente il fondotinta liquido è un prodotto immancabile in ogni kit per il trucco. Scegliere quello giusto, in termini sia di qualità sia di colore non è facile, ma è molto importante. Se il prodotto è buono e fa bene il suo dovere, infatti, non si fa notare. La nostra pelle dovrebbe conservare, grazie al fondotinta adatto, un colore naturale, uniforme, sano, ma allo stesso tempo non mostrare quelle imperfezioni che tanto abbiamo desiderato coprire. Un buon fondotinta, inoltre, come le creme viso di ultima generazione, contiene vitamine e antiossidanti per attenuare l’aspetto delle macchie e un leggero spettro di protezione per proteggere la pelle da quelle future.

Insomma, questo cosmetico è un alleato irrinunciabile. Immaginiamo quindi il momento quando, spingendo il dosatore, realizziamo che non abbiamo più fondotinta. Eppure, vediamo le pareti della boccetta ancora completamente ricoperte dal cosmetico. Molti, erroneamente, buttano il contenitore. Ma perché dobbiamo sprecare il fondotinta quasi finito nella boccetta quando con questo trucchetto si può recuperare? Resteremo sorpresi della quantità di fondotinta ancora a disposizione dopo aver recuperato quello rimasto sulle pareti del contenitore.

Perché sprecare il fondotinta quasi finito nella boccetta quando con questo trucchetto si può recuperare

Se dovessimo buttare la boccetta del fondotinta quando il dosatore non restituisce più prodotto, significherebbe sprecarne tantissimo. In pochi minuti e con un pochino di pazienza, invece, è possibile recuperare il fondotinta depositato sulle pareti del contenitore e utilizzarlo normalmente.

Nel caso di un contenitore rigido in vetro, con dosatore, dobbiamo procurarci una spatolina e un nuovo contenitore, più piccolo. Possiamo ricavare la paletta da una semplice cannuccia, tagliandola per metà da una delle estremità per un paio di centimetri. Apriamo la boccetta e grattiamo tutto il fondotinta rimasto. Riponiamo il cosmetico recuperato nel nuovo contenitore, precedentemente lavato e igienizzato.

Se il fondotinta è nel tubetto, nessun problema. Dobbiamo tagliare la confezione al centro e utilizzare il fondo come fosse un tappo. Utilizziamo una spatolina per prelevare il fondotinta. Possiamo utilizzare una molletta del bucato per tenere il tubetto chiuso quando non utilizzato.

Come pulire completamente il contenitore del fondotinta

Per la pulizia completa della boccetta, se volessimo conservarla per usi futuri, evitiamo di utilizzare l’acqua. Il fondotinta si gonfierebbe intasando il dosatore. Apriamo la boccetta e versiamo invece all’interno l’equivalente di 1 cm di acetone. Richiudiamo, agitiamo e spruzziamo un po’ di prodotto sulla carta assorbente. Ripetiamo l’operazione un paio di volte, ogni volta con acetone pulito, o finché non saremo soddisfatti del risultato. Quando la boccetta è pulita, laviamola normalmente con acqua e sapone.