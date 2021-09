Un problema tanto diffuso quanto fastidioso sono le tarme, che infestano dispense e cassetti della cucina. Questi animaletti fanno il nido nei nostri cibi e si nutrono di essi. In particolare, le larve e le farfalle sono ghiotte di dolci, farine e tutto ciò che contiene zucchero.

Se abbiamo trovato alcune farfalle, dobbiamo intervenire al più presto: questo semplicissimo rimedio potrebbe essere la soluzione. Se nonostante i nostri sforzi e le nostre pulizie approfondite le farfalle continuano a tornare, vuol dire che dobbiamo agire diversamente. Infatti, se non riusciamo a liberarci dalle tarme in cucina stiamo probabilmente facendo questo errore. Vediamo di che si tratta.

Dei parassiti insidiosi da eliminare per evitare invasioni

Le tarme della farina sono insetti che infestano dispense, cassetti e armadietti della cucina. Questi insetti di per sé sono innocui, ma il rischio grande è quello che le larve siano nel cibo che consumiamo. Se abbiamo un’invasione di tarme, potremmo trovare le larve nella farina e non è una bella sorpresa! L’importante è chiudere in questo modo i contenitori della farina, per evitare che le tarme facciano il loro nido lì dentro.

Quando vediamo questi insetti volare per la cucina è necessario agire subito, uccidere tutti gli esemplari che vediamo e procedere a rimuovere tutti i cibi aperti e le briciole. Importante è effettuare una pulizia a fondo in modo da rimuovere le uova e i nidi. Se però le farfalle tornano dopo pochi giorno, significa che stiamo commettendo uno sbaglio.

Quando le farfalle continuano a rispuntare dopo le nostre pulizie, può significare due cose. La prima opzione è che in nostri cassetti o armadietti abbiano delle fessure in cui le tarme riescono a passare per intrufolarsi. Possiamo anche pulire, igienizzare e disinfettare, ma le farfalle ritorneranno all’infinito attratte dal cibo zuccherino.

Altra opzione è che non stiamo rimuovendo efficacemente i nidi. È molto importante trovarli, in modo da uccidere le larve e le uova. Molto spesso i nidi si trovano in luoghi nascosti, incastrati negli angoli dei cassetti o in qualche fessura difficile da pulire.

Quando puliamo per rimuovere le tarme, dobbiamo svuotare lo spazio da tutti i contenitori di cibo e con una spugna dobbiamo pulire a fondo con uno sgrassatore igienizzante. Dopo aver pulito i contenitori e aver gettato quelli infestati, dovremo lasciare aerare per una giornata intera. Ora possiamo rimettere i nostri cibi al loro posto, ora saranno al sicuro dalle tarme.