Con l’arrivo imminente dell’autunno, è necessario portare in casa la maggior parte delle piante per non farle morire.

Alcune specie però, come le piante succulente, prediligono principalmente gli ambienti caldi e secchi degli appartamenti.

Quindi se siamo alla ricerca di piante decorative, per arredare mensole e davanzali, l’ideale è sceglierne alcune fra queste. Ora ne scopriremo alcune, tra la più belle e semplici da gestire.

Mensole e davanzali sempre in festa con queste 5 piante grasse da appartamento altamente decorative

La prima pianta succulenta che si adatta benissimo all’ambiente domestico è l’aporocactus.

Appartenente alla famiglia delle cactaceae, è una pianta facile da coltivare e molto decorativa, soprattutto se coltivata in panieri sospesi. Infatti, essa produce fusti carnosi e lunghi che possono raggiungere anche un metro di altezza. Essi, inoltre, possiedono numerose areole ricoperte di spine piccole e sottili.

L’aporocactus può presentare anche dei fiori a forma di trombetta che variano dal colore rosso al rosa. Prediligono un terreno ben drenato, misto a sabbia e ghiaia, per evitare ristagni di acqua. Teme temperature rigide e correnti d’aria fredda, quindi l’ideale è posizionarlo in un luogo protetto e soleggiato.

Un’altra pianta grassa molto diffusa è l’orostachys. Questa piccola pianta, perfetta per gli interni, ha una particolarissima forma a rosetta che la rende inconfondibile. Ha bisogno di poca manutenzione, come del resto quasi tutte le piante succulente.

Predilige un ambiente a mezz’ombra ma caldo, ed un terreno fibroso e soffice.

Passiamo, ora, ad una pianta altrettanto particolare, capace di decorare ed infondere calma e tranquillità nell’ambiente.

Stiamo parlando della rhipsalis, una pianta succulenta robusta che sta benissimo anche sui pensili. Possiede foglie allungate, prive di spine, e rami lunghi e sottili, che si intrecciano tra loro. Essa produce anche dei bellissimi fiori bianchi o gialli, in base alle specie. Anch’essa non gradisce né la luce diretta del sole, né il troppo freddo.

Piante da interno e cure essenziali

Quindi, avremo mensole e davanzali sempre in festa con queste 5 piante grasse da appartamento altamente decorative. Ora, scopriamo insieme le ultime due, per poi concludere con alcuni consigli fondamentali.

Un’altra bellissima pianta facile da coltivare ed estremamente bella è la kalanchoe. Quest’ultima, che in pochi conoscono ma che possiede fiori dai mille colori, è perfetta sia per l’esterno che per l’interno.

Infine, non possiamo non considerare la frailea, una pianta a forma tondeggiante ricoperta da areole e spine molto piccole. Anch’essa produce bellissime infiorescenze che tendono al color giallo.

Per garantire le migliori cure è importante farle crescere in un terreno argilloso e drenante, evitando ristagni idrici e la proliferazione di batteri.

