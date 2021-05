Vene e arterie sono le autostrade grazie a cui il sangue circola in tutto il nostro organismo. Se queste strade non vengono manutenute a dovere è facile che si formino degli intoppi. Questi intoppi sono ostruzioni di grasso in eccesso dovute perlopiù a una vita non sana e un’alimentazione scorretta. Inutile dire che avere il sistema cardiocircolatorio ostruito non porta a nulla di buono. Le conseguenze possono andare da aritmie e infarti, passando per patologie come l’aterosclerosi. Le persone più a rischio sono quelle che hanno problematiche pregresse e congenite come diabete e ipertensione. In ogni caso, possiamo aiutare la circolazione introducendo nella nostra dieta alcuni alimenti davvero preziosi per la circolazione. Su tutti, uno strano trio formato da mirtilli, cioccolato e olio d’oliva. Mangiamo in abbondanza questi 3 cibi amici del cuore per pulire i vasi sanguigni in modo naturale e abbassare il colesterolo cattivo.

Le capacità antinfiammatorie del mirtillo

Come tutti i frutti rossi, il mirtillo apportano grandi migliorie alla nostra salute. Sono antinfiammatori naturali nonché un vero toccasana per il cuore. Ricchi di vitamine e fibre, hanno il pregio di apportare grandi quantità di antiossidanti flavonoidi, che riducono il colesterolo e il livello di zucchero presente nel sangue. Inoltre, normalizzano la pressione sanguigna. Per chi ha problemi di ogni sorta legati alla circolazione, un succo di mirtillo ogni mattina è tra le migliori medicine naturali.

Cioccolato amaro per ripulire le arterie

Stesso discorso vale per il cioccolato fondente. Studi rivelano che il cacao, presente in quantità nel cioccolato fondente, ripulisce le arterie. In particolare le arterie coronarie, che portano grandi volumi d’ossigeno al sangue. In più il cioccolato fondente è pieno di polifenoli, che incentivano la produzione di ossido nitrico, che a sua volta sfiamma le arterie dei soggetti aterosclerotici.

Il sangue scorre liscio come l’olio

Chiude il trio insieme a mirtilli e cioccolato, l’olio d’oliva. Mangiamo in abbondanza questi 3 cibi amici del cuore per pulire i vasi sanguigni in modo naturale e abbassare il colesterolo cattivo. Sempre grazie ai polifenoli, l’olio d’oliva è il miglior alleato contro il rischio d’indurimento delle arterie. Assumerne circa 40 ml al giorno (2-3 cucchiai) è un vero salvavita per tutti i disturbi circolatori. Un piccolo consiglio: meno l’olio è raffinato, più sarà utile ai nostri vasi sanguigni.

