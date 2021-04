Piazza Affari mostra i muscoli e dovrebbe chiudere questa settimana di contrattazione con ulteriori spunti rialzisti. Al momento, continuiamo a non vedere inversioni ribassiste durature ma solo possibili ulteriori rialzi. Come al solito si procederà per step ma a parer nostro questo è il momento per continuare a restare investiti e di scegliere di puntare su quelle società che sono in tendenza rialzista e che presentano interessanti margini di sottovalutazione.

A proposito di scelte operative, su Basicnet miglioriamo le stime e il target e esprimiamo il giudizio strong buy long term.

La società che ha sede a Torino capitalizza in Borsa 213,3 milioni, opera nei settori dell’abbigliamento sportivo e casual, delle calzature e degli accessori in diverse aree geografiche del Mondo.

Il titolo (MIL:BAN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 marzo a 4,19 in rialzo del 2,95% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,89 ed il massimo a 4,435.

Analisi di bilancio e delle comunicazioni societarie

Non leggiamo raccomandazioni degli altri analisti che “coprono il titolo”. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi anni e aver letto le previsioni sugli utili, ha deciso di alzare il target dal precedente fair value di 5,27 al prezzo di 7,20 con un sottovalutazione del 72% circa fra prezzi correnti e stima.

Su Basicnet miglioriamo le stime e il target e esprimiamo il giudizio strong buy long term

La tendenza di breve, medio e lungo termine del titolo è rialzista e negli ultimi mesi si sono formati diversi pattern che lasciano pensare che il peggio sia definitivamente alle spalle.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative, mantenere con stop loss di lungo termine a 3,88. Supporto di breve a 4,00 ed obiettivo primo a 5,16 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Il consiglio è di comprare in ottica da cassetto

Si procederà per step.