Statistica recentissima, resa nota proprio nelle ultime ore: gli italiani stanno aumentando visite e acquisti nei vivai. Non è certo la scoperta dell’acqua calda, visto che siamo costretti a starcene a casa, ma almeno seguendo il nostro verde. Eccole le due piante perenni che amano il sole e saranno perfette per riempire di colori la nostra estate, sul balcone o in giardino. Parliamo di Heuchera e Liatris, due vere meraviglie della natura, poco conosciute, ma che andremo a consigliare in questo articolo dei nostri Esperti.

Un colore porpora meraviglioso

Vediamo per prima l’Heuchera, che non deve spaventarci per il suo nome così particolare. Parliamo di una pianta robustissima, sempre verde, con delle foglie frastagliate, con delle venature di un colore porpora davvero affascinante. Molto bella anche la variante giallo intenso. Questa pianta ha una particolarità tutta sua: giardinieri e tecnici di settore la utilizzano infatti per abbellire le zone più brutte del giardino. Può sembrare strano, eppure è proprio così. È una pianta che ama decisamente il caldo, non richiede particolari manutenzioni, se non di avere acqua con costanza. Fondamentale, però per la sua salute, è che le radici non rimangano bagnate troppo a lungo. Se decidiamo di tenerla, invece in vaso, allora seguiamo maggiormente il suo terreno, fornendogli sostanze minerali che lo mantengano in salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La Liatris Spicata

La Seconda pianta che andiamo a vedere e consigliare è la Liatris Spicata, che molti chiamano semplicemente Liatride. Forse, più conosciuta della precedente, perché con i suoi fiori gli amanti delle composizioni creano parecchie soluzioni. Ha un colore viola intenso, calcisticamente parlando praticamente uguale a quello della maglia della Fiorentina. Se cerchiamo una perenne che fiorisca continuamente, allora questa è decisamente la pianta che fa per noi. Ama intensamente l’estate, la luce e il sole, ma è bene tenerla in zona riparata dal vento. Sopporta molto bene la siccità, però, se vogliamo che fiorisca copiosamente, annaffiamola con abbondanza. Ricordandoci, però sempre di non creare zone di ristagno. Eccole le due piante perenni che amano il sole e saranno perfette per riempire di colori la nostra estate.

Approfondimento

L’incredibile motivo per il quale tutti stanno mettendo l’erba gatta sul balcone di casa