Diciamo addio all’acne e alla pelle impura con questo strepitoso siero viso

Quando si parla della cura della pelle, c’è un tema che ha coinvolto o coinvolge tuttora moltissime persone, l’acne. L’acne è una malattia della pelle in cui la produzione eccessiva di sebo può indurre la comparsa di pustole e punti neri. Questo problema quindi ci impedisce di avere una pelle liscia, bella e priva di inestetismi.

Fortunatamente, oggi esistono moltissimi prodotti per la cura dell’acne e seguendo una corretta skincare routine spesso si riesce a sconfiggere l’acne. Inoltre, un valido aiuto lo offre il siero viso, ovvero un concentrato di principi attivi ad azione mirata. Continuando a leggere, vedremo come creare un siero viso perfetto per le pelli acneiche.

Diciamo addio all’acne ed alla pelle impura con questo strepitoso siero viso

Anche se solitamente l’acne colpisce gli adolescenti e scompare dopo i 20 anni di età, a volte può perdurare fino ai 40 anni. Per cui, diventa essenziale sapere come trattare una pelle acneica per ridurre al minimo gli inestetismi.

In primo luogo, è fondamentale seguire una skincare routine corretta utilizzando prodotti specifici per le pelli acneiche. In più, si consiglia di usare una volta al giorno un siero viso specifico. Qui di seguito, vediamo come creare a casa un siero viso perfetto per chi soffre di acne.

La ricetta dello strepitoso siero anti acne

La preparazione di questo strepitoso siero viso è veramente semplice e ci permetterà di dire addio all’acne ed alla pelle impura. In particolare, l’olio di argan regolarizza la produzione di sebo e l’olio di sesamo purifica la pelle rimuovendo eventuali batteri e impurità. Gli oli essenziali di tea tree oil e lavanda sono invece perfetti antibatterici e antinfiammatori, gli alleati ideali contro l’acne.

Ingredienti e procedimento

Olio di argan 2 cucchiaini;

2 cucchiaini di olio di sesamo ;

4 gocce di olio essenziale di tea tree oil ;

Olio essenziale di lavanda 4 gocce.

Semplicemente, unendo tutti gli ingredienti insieme e mescolando per bene si otterrà il siero viso. Queste quantità sono sufficienti per 4-5 trattamenti, per cui si consiglia di non prepararne troppo la prima volta per provare il prodotto. Se poi si desiderasse continuare il trattamento, si consiglia di realizzarne di più e di conservarlo in un barattolino di vetro. Diciamo addio all’acne e alla pelle impura con questo strepitoso siero viso.