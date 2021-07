Le piante grasse sono sempre più richieste. Ne esistono di tantissime varietà, non hanno bisogno di grandi cure e sono davvero molto scenografiche. Ecco perché in tanti le coltivano e le utilizzano per abbellire casa e balconi.

Oggi parleremo di una pianta grassa molto curiosa: l’Echinopsis.

Tutti vorranno questa pianta grassa dopo aver visto l’incredibile bellezza del suo fiore

La peculiarità che caratterizza l’Echinopsis sono i suoi meravigliosi fiori. Di un bel bianco talvolta sfumato di rosa chiaro sono molto eleganti, ma soprattutto molto vistosi perché grandissimi in proporzione alla pianta stessa. Possono infatti avere un diametro di ben 20 cm. L’unica pecca è che durano appena poco più di un giorno. Il periodo della fioritura è la piena estate. Ma il fiore sboccia al tramonto e dura tutta la notte. Al massimo lo possiamo ammirare anche buona parte del giorno seguente, ma poi a sera appassisce.

Sta proprio in questo la particolarità di questa specie di cactus.

Consigli per la coltivazione dell’Echinopsis

Sul terrazzo la possiamo coltivare in vasi di terracotta di circa 15 cm, riempiti con un terreno ben drenato. L’ideale sarebbe utilizzare terriccio specifico per cactacee arricchito con letame maturo.

L’Echinopsis ama molto la luce ma in estate è bene ripararla soprattutto durante le ore più calde della giornata.

Come qualsiasi pianta grassa non richiede molta acqua. Ne basta una goccia ogni 5 giorni.

Eventuali problemi e sintomi di sofferenza

Il grande nemico dell’Echinopsis è la cocciniglia cotonosa che in genere colpisce il fusto della pianta. Possiamo eliminare il problema agendo con un trattamento specifico anticocciniglia.

Nel caso invece la pianta cominciasse a diventare un po’ molle e raggrinzita vuol dire che gli stiamo dando troppa acqua. Per recuperarla la dobbiamo immediatamente togliere dal vaso e lasciarla esposta all’aria. In questo modo dovrebbe asciugarsi nel più breve tempo possibile. Tagliare quindi via le radici ormai marce e ricoprire la sezione tagliata con della polvere fungicida. Quindi rinvasare.

Abbiamo così visto le regole base per prendersi cura dell’Echinopsis perché tutti vorranno questa pianta grassa dopo aver visto l’incredibile bellezza del suo fiore.

