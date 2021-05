Il caldo sta arrivando e si comincia a sudare. Abbiamo provato qualsiasi soluzione possibile per evitare il cattivo odore, ma nulla sembra funzionare. Se soffriamo di sudorazione eccessiva ci sentiamo sempre a disagio con gli altri. Ed è fondamentale trovare un prodotto efficace che ci faccia sentire sempre freschi e profumati.

Iperidrosi o sudorazione eccessiva, cos’è?

La sudorazione è un fenomeno assolutamente normale. Siamo composti da acqua e il nostro organismo produce normalmente circa ½ litro di sudore al giorno. Quando le temperature sono più alte è normale che anche il minimo sforzo fisico ci faccia sudare. Ma ci sono persone che hanno una sudorazione più intensa degli altri. L’iperidrosi, appunto. E questa condizione può essere anche un sintomo di altre patologie come l’ipertiroidismo. In questi casi è sempre necessario rivolgersi ad uno specialista. Che può prescrivere un trattamento adatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco il deodorante naturale fai da te davvero efficace per restare sempre freschi e profumati tutto il giorno

Quindi per sentirci sempre a nostro agio è fondamentale scegliere il deodorante giusto. Che riesca a prevenire i cattivi odori e che assorba il più possibile il sudore. Nessuno di quelli in commercio è efficace? Niente paura, basterà prepararlo da soli. Questo deodorante naturale sarà una vera svolta e una volta provato non potremo più farne a meno. Ci serviranno:

a) 10 gr di burro di karitè;

b) 10 gr di amido di mais;

c) 10 gr di olio di mandorle dolci;

d) 20 gr di bicarbonato;

e) 5 gocce di olio essenziale preferito.

Preparazione

Basterà mischiare tutto in un barattolino. Il composto deve avere una consistenza cremosa e liscia. Lo applichiamo sotto le ascelle con le mani. Oppure con un pennello e lo spalmiamo bene. Per un effetto rinfrescante l’ideale è l’olio essenziale al limone.

Quindi, ecco il deodorante naturale fai da te davvero efficace per restare sempre freschi e profumati tutto il giorno. Questo deodorante dura praticamente 24 ore. Lo applichiamo dopo aver lavato per bene le ascelle e già dal primo giorno ce ne innamoreremo.

Approfondimento

Ecco alcuni rimedi naturali infallibili per ridurre la sudorazione eccessiva in estate ed evitare imbarazzanti aloni sui vestiti per un aspetto fresco e pulito.