Sudare, soprattutto d’estate è naturale. In alcuni casi, però, la sudorazione è eccessiva e può diventare fonte d’imbarazzo se persiste. E siamo impegnati in attività lavorative di tipo relazionale.

Di per sé non è un fatto negativo perché è utile per regolare la temperatura del copro ed eliminare tossine. Quando è troppa parliamo di ipersudorazione e può diventare antiestetica.

Pensiamo agli aloni sugli abiti o ai goccioloni che colano dalla fronte. Ma niente panico. Ecco alcuni rimedi naturali infallibili per ridurre la sudorazione eccessiva in estate ed evitare imbarazzanti aloni sui vestiti per un aspetto fresco e pulito.

Lavarsi spesso

Può sembrare banale ma nei periodi di intensa calura per chi soffre di ipersudorazione è fondamentale lavarsi spesso. Più volte al giorno.

Importante lavare con prodotti delicati visto che dobbiamo ripetere l’azione più volte al giorno. Useremo detergenti naturali per non aggredire la pelle.

Abbigliamento

Anche questo aspetto è determinante. Usiamo cotone e lino. Occhio quindi alle etichette.

I capi che indossiamo devono essere fibre naturali in grado di garantire la traspirazione e di assorbire il sudore.

Quando applicare il deodorante

Se l’ascella gocciola, laviamo prima e poi mettiamo il deodorante. Se invece usiamo il deodorante direttamente sul sudore, dopo qualche minuto avremo un odore ancora più acre.

Cibi giusti e cibi da evitare

L’alimentazione può fare la differenza. Riduciamo l’alcol e la caffeina. Ma anche spezie come il pepe, il curry o il peperoncino. Va benissimo, invece, il consumo senza limiti di frutta e verdura di stagione.

Un aiuto dalla natura

La salvia riesce a regolare di molto la sudorazione. È disponibile anche in formula concentrata come integratori. Per l’uso esterno, invece, possiamo fare fanghi con argilla verde che ha importanti proprietà astringenti. L’insieme di questi piccoli accorgimenti può aiutarci molto nel gestire e regolare al meglio l’eccesso di sudore.