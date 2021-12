Anche gli chef più esperti possono commettere degli errori in cucina. Controllare tutte le variabili come il tempo o la temperatura di cottura di un alimento è già molto difficile. Pensiamo a quando dobbiamo far cuocere contemporaneamente più cose che hanno tempi e modalità diverse.

Di conseguenza, non dobbiamo stupirci se il risultato tanto sperato non arriva come lo volevamo. Basterebbe conoscere un po’ meglio alcune caratteristiche degli ingredienti più comuni. Infatti, spesso sbagliamo le ricette ma questi errori in cucina sono tra i più comuni.

Laviamo sempre gli ingredienti e le mani

Con la pandemia di Covid 19 lo abbiamo capito tutti per l’ennesima volta. Avere una corretta igiene è la strada maestra per stare in salute e quando ci mettiamo ai fornelli la situazione diventa ancora più critica. Le mani si possono riempire di germi e ancor prima di prendere qualche ingrediente o qualche strumento di cucina dobbiamo lavarci per bene con il sapone. Per quanto riguarda gli ingredienti, ricordiamoci dove li abbiamo comprati.

Certo, anche se usiamo le verdure del nostro orto dovremmo lavarle, ma se compriamo qualcosa al mercato dovremmo pensarci ancora di più. I prodotti che troviamo al mercato rionale sono toccati da molte persone e dunque rischiano di essere ancora più sporchi del normale. Anche per la frutta il discorso è uguale, anche perché molte persone la mangiano anche con la buccia.

Spesso sbagliamo le ricette ma questi errori in cucina sono tra i più comuni

Un discorso estremamente importante riguarda l’uso delle erbe aromatiche e delle spezie. Molte volte le usiamo senza pensarci troppo e pensiamo così di arricchire i nostri piatti. In realtà, se non li assaggiamo almeno una volta prima di servirli rischiamo di combinare dei guai.

Ci sono spezie che sono considerate come tra le migliori al Mondo, ma non per questo sono ottime in tutte le preparazioni. Inoltre, dovremmo anche capire quando usarle e in che momento fermarci.

Un altro tipico errore che riguarda gli ingredienti è di sostituirli. Pensiamo spesso che gli ingredienti si assomiglino e dunque che l’uno valga l’altro. Se ciò può anche essere vero a livello gustativo non è necessariamente vero quando poi andiamo a cucinare.

Ingredienti diversi necessitano di un diverso tempo di cottura o di una diversa preparazione generale. Infine, il sale è l’incubo di ogni chef e di ogni persona che si diletta ai fornelli. Ricordiamoci di una lezione fondamentale: possiamo sempre aggiungerlo dopo ma mai toglierlo se è in eccesso. Dunque, andiamoci molto cauti.

