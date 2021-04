Il Mondo può cambiare per sempre, può persino arrivare una pandemia ma ci sono alcune cose che non cambieranno mai. Una di queste, oltre alla scelta delle fila sbagliata alle casse del supermercato, sono proprio le pulizie di casa. Non vogliamo parlare qui delle infinite pulizie di primavera, quanto piuttosto delle cosiddette pulizie ordinarie.

Passare il mocio sul pavimento, scopare dopo aver mangiato o banalmente fare la lavatrice. Ecco, in tutte queste procedure che possiamo definire facili e consolidate, possono nascondersi piccole scocciature. Una di queste riguarda la scopa e la paletta con cui raccogliamo e gettiamo via la polvere e le briciole di pane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Spesso, però, non riusciamo a catturare per bene tutta la polvere per terra, e dobbiamo passare più volte la scopa. Tuttavia c’è una soluzione a questo problema, e oggi vogliamo proprio raccontarla al Lettore. Ecco il segreto per non far sfuggire nemmeno un grammo di polvere dalla paletta della scopa.

Polvere e paletta

Oltre all’immancabile riga di polvere che si forma ogni volta che vogliamo spingerla sulla paletta con la scopa, capita spesso anche un’altra cosa. Infatti, una parte della polvere non riesce a star attaccata alla paletta ma svolazza via, costringendoci a passare e ripassare con la scopa varie volte. Se si tratta di una volta, passi pure.

Ma, specie con l’avvento della bella stagione, la polvere diventa più fine e rischiamo di perdere almeno la metà della polvere raccolta con una passata di scopa. E, forse, gradiremmo usare il nostro tempo diversamente rispetto a fare le pulizie di casa.

La procedura

Insomma, c’è una soluzione a questo problema. La chimica ci viene in soccorso, ma andiamo al sodo. Per far star attaccata tutta la polvere alla paletta della scopa basterà spruzzare un po’ d’acqua sulla paletta, così da farle catturare ogni grammo di polvere che raccogliamo. Ecco il segreto per non far sfuggire nemmeno un grammo di polvere dalla paletta della scopa.

Approfondimento

Se al Lettore ha ritenuto interessante questo articolo, ne consigliamo uno sui benefici di mettere un tubetto di dentifricio nell’acqua del water, consultabile qui.