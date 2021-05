Per ottenere un bel colore della pelle nei mesi estivi, non si deve per forza ricorrere a prodotti cosmetici costosi. Ci sono moltissime creme e oli abbronzanti in vendita, le televisioni sono invase da mille pubblicità a riguardo.

Alla fine, però la risposta è sempre nella semplicità e nei prodotti genuini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco il clamoroso prodotto 100% naturale da usare per un’abbronzatura sana e perfetta.

Olio di sesamo

Quest’olio, tradizionale di paesi orientali come Cina e Giappone, da qualche anno sta spopolando anche nel mondo occidentale. Questo perché in cucina ha moltissimi utilizzi e ha decisamente un buon sapore, inoltre lo si può usare in molti altri modi, per la cura del benessere.

Uno di questi è utilizzarlo come olio abbronzante.

Quest’olio è in grado di assorbire fino al 30% di raggi UV, il che lo rende davvero un prodotto fantastico.

Chiaramente si consiglia di applicarlo solo su una pelle già abbastanza abbronzata, altrimenti si rischia una scottatura.

Si può tranquillamente usare al naturale, ma se si vuole creare una vera e propria crema abbronzante, questa è la ricetta.

Crema abbronzante all’olio di sesamo

a) olio di sesamo 500 ml;

b) 2 cucchiai di curcuma in polvere;

c) 1 cucchiaio di mallo di noce in polvere.

Amalgamare bene, fino a raggiungere una colorazione più intensa. Essendoci la curcuma, quest’olio tenderà a lasciare dei residui di colore sulla pelle, ma niente che una doccia serale non possa lavare.

Dove trovarlo

L’olio di sesamo non è un prodotto così tanto diffuso in Italia. Per non spendere una cifra esorbitante, acquistandolo in piccoli negozietti o come prodotto biologico, basta andare nei supermercati cinesi. Questi supermarket vendono bottiglie di olio di sesamo a un prezzo ragionevole. In alternativa si può acquistare su internet, scegliendo qualità e prezzo.

Dunque, se si vuole un colore della pelle perfetto, ecco il clamoroso prodotto 100% naturale da usare per un’abbronzatura sana e perfetta.