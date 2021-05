Molto spesso durante la bella stagione si ha voglia di mangiare meno carne. Abbiamo però bisogno di sostituire questa importante proteina con qualcosa di altrettanto valido. A tal proposito i legumi sono perfetti. Siamo però abituati a consumarne in abbondanza nel periodo invernale nelle zuppe o nei minestroni, ora come consumarli in maniera diversa? Fra loro ve n’è uno che si presta particolarmente ad essere usato per ricette prettamente estive. Di seguito le tre ricette più sfiziose e originali per cucinare i lupini mangiare sano e rimanere in forma. Anche i lupini se acquistati secchi, vanno messi a mollo come i ceci o i fagioli, diversamente se acquistati quelli in salamoia, sarà sufficiente spellarli.

Polpette di lupini

Versare nel mixer lupini spellati e orzo cotto in egual misura. Unire origano e pomodorini secchi sott’olio. Frullare il tutto e unire pan grattato per ottenere un composto da cui ottenere le polpette. Rivestire con carta forno una teglia. Disporre le polpette e versare a filo un goccio d’olio su ognuna. Cuocere a 200° per 15 minuti circa.

Ricotta di lupini

Frullare i lupini sbucciati insieme a una manciata di rosmarino, ¼ di spicchio d’agio, un goccio di olio evo e acqua. Si deve ottenere una bella crema soda e uniforme. Trasferire il composto in una coppetta e lasciarla riposare in frigorifero un paio d’ore. Dopodiché rovesciare la forma di ricotta di lupini su una teglia da forno unta di olio. Preparare un’emulsione di olio, sale e rosmarino con cui spennellarla e cuocere in forno per circa mezz’ora a 180°. Gustarla tiepida su una fetta di pane tostato.

Plumcake di lupini

Per questa ricetta dolce, ideale per la colazione e la merenda, si utilizza la farina di lupini. Questi gli ingredienti:

3 tuorli

3 albumi montati a neve

100 gr di zucchero di canna

250 gr di ricotta

80 ml di olio di semi

100 gr di farina 00

50 gr di farina di lupini

50 gr di farina di farro

1 bustina di lievito per dolci

Per prima cosa montare i tuorli con lo zucchero di canna. Aggiungervi la ricotta e l’olio e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Unire le farine e il lievito setacciati. Incorporare alla fine delicatamente anche gli albumi. Versare in uno stampo per plumcake e cuocere in forno per 35 minuti a 180°. Queste le tre ricette più sfiziose e originali per cucinare i lupini mangiare sano e rimanere in forma.