Mancano ormai poche settimane, se non giorni, all’estate. Già da qualche tempo infatti gli stabilimenti balneari hanno ricominciato a riaprire, e tra poco farà caldo abbastanza per mettersi a prendere il sole in spiaggia. Nel frattempo non possiamo far altro che attendere che le temperature si alzino, e iniziare ad assaporare l’arrivo della bella stagione. Lo possiamo fare cominciando a sfoggiare i vestiti estivi ad esempio, ma anche preparando piatti che ricordino in tutto il sapore dell’estate.

Leggero e invitante

Se d’inverno abbiamo bisogno di pasti che diano energia e ci proteggano dalle basse temperature, d’estate ovviamente le cose cambiano. In molti infatti in questi mesi preferiscono piatti leggeri e che non appesantiscano. Ma che comunque rimangano sfiziosi e deliziosi. Bene, oggi ne presentiamo uno che rispecchia esattamente queste aspettative. Infatti vediamo come preparare una speciale pasta alle vongole leggera e sfiziosa che inebrierà tutti gli ospiti con lo spirito estivo e il sapore di mare.

Gnocchetti vongole e zucchine

Tra poco scopriremo la ricetta per una variazione interessante della classica pasta alle vongole, facile da preparare e deliziosa da gustare, sia in spiaggia che a casa. Vediamo quali ingredienti ci servono. Dunque avremo bisogno di cento grammi di gnocchetti sardi, ottanta di zucchine, centotrenta di vongole, cento di pomodorini, e poi i condimenti. Quindi olio, sale, pepe e aglio. Iniziamo mettendo a rosolare in padella un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. A questo punto buttiamo le vongole lavate, e attendiamo che si aprano. Una volta aperte spostiamole in un contenitore e conserviamo l’acqua che hanno rilasciato.

Mentre la pasta cuoce andiamo a mettere nella padella con olio e aglio le zucchine, i pomodorini e l’acqua delle vongole. E a fuoco lento facciamo rosolare il tutto. Quando sarà pronta la pasta andiamo a versare in padella di nuovo le vongole e, per ultimi, i nostri gnocchetti. Sempre a fuoco lento continuiamo ad amalgamare il tutto e aggiungiamo anche sale e pepe. Una volta formatosi un cremoso e delizioso sughetto spegniamo il fuoco e andiamoci a godere questo primo piatto da leccarsi i baffi. Ecco dunque come portare in tavola una speciale pasta alle vongole leggera e sfiziosa che inebrierà tutti gli ospiti con lo spirito estivo e il sapore di mare.