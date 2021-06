Gli amanti del buon vino non possono assolutamente perdersi questa chicca nel cuore d’Italia. Il borgo medievale di cui parleremo oggi è molto conosciuto per la sua concentrazione di cantine vinicole. Ma ha molto più da offrire. Adatto a coppie, gruppi di amici o famiglie. È la meta da considerare per una vacanza estiva alla scoperta di gusti e sapori umbri.

La Strada del Sagrantino e le sue cantine

Prodotti tipici e buon vino. Cosa chiedere di più. Questo itinerario comprende 5 comuni umbri tutti da scoprire. Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi e Montefalco. Queste colline hanno una concentrazione di vitigni e cantine più alta di tutta la regione. Fin dal Medioevo i monaci benedettini bonificarono la zona e piantarono diversi vitigni. Che poi daranno vita al famoso Sagrantino di Montefalco. Un vino che nasce come passito che poi si evolverà nella versione DOCG rossa che conosciamo e amiamo.

Ecco il borgo umbro da visitare assolutamente lungo la famosa Strada del Sagrantino

Ci concentreremo sul bellissimo borgo medievale di Montefalco. Sulle colline che lo circondano è possibile visitare le varie cantine della zona. Degustare vino accompagnato da prodotti tipici. E vivere un viaggio alla scoperta della produzione del vino. Tra botti enormi e cantine suggestive. Ma non solo, il centro storico offre delle vere perle da visitare.

La chiesa-museo di San Francesco si trova proprio in cima a Montefalco. Nell’abside si trova il dipinto della vita di San Francesco. Divisa in 20 episodi e 12 scene, risale al 1452. Tra le viuzze del centro spuntano scorci pittoreschi e curatissimi. Da fuori le mura si può ammirare un paesaggio che lascia senza fiato. La campagna umbra in tutta la sua bellezza. Colline con vitigni e uliveti quasi a perdita d’occhio.

Una delle cose da gustare accompagnato da un bel bicchiere di buon vino è sicuramente il tartufo. Tante sono le locande nel centro che offrono piatti tipici deliziosi. Un consiglio, sono assolutamente da provare gli strangozzi al Sagrantino.

Ed ecco il borgo umbro da visitare assolutamente lungo la famosa Strada del Sagrantino. Ma ora che siamo in zona, perché non esplorare il cuore verde d’Italia. L’Umbria ha tante bellezze da offrire. È la meta da scegliere per le nostre meritate vacanze.