L’estate porta tanta gente nei luoghi di mare, affollando spiagge e posti esotici, soprattutto nei mesi più caldi come luglio e agosto. Per questa ragione, ci potrebbe essere chi, alla ricerca di tranquillità, vorrebbe sdraiarsi e fare il bagno in una condizione più serena.

Ecco, quindi, che si va alla scoperta di siti che possano soddisfare quest’esigenza e l’Italia rappresenta in questo una continua scoperta. Più volte noi della redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo descritto posti unici del nostro territorio per dare suggerimenti su dove passare l’estate.

Nelle prossime righe parleremo di due posti che sembrano isole deserte ma invece sono 2 spiagge selvagge italiane stupende poco conosciute.

In prima linea, come spesso accade, ci sono le isole con le loro insenature naturali e le magnifiche calette.

In quest’occasione ci concentreremo sulla Sicilia e descriveremo prima la spiaggia dell’Asinello e poi Baia Margherita situata a Castelluzzo in provincia di Trapani.

La spiaggia selvaggia dell’Asinello

La spiaggia dell’Asinello è situata al confine della Riserva Orientata del Fiume Belice ed è uno spettacolo per chi ama la natura selvaggia.

Questa spiaggia è, infatti, una piccola caletta di sabbia dorata incontaminata e completamente selvaggia.

Si può raggiungere percorrendo la SS 115. Per chi va in cerca di relax, silenzio e tranquillità questa è una spiaggia perfetta.

Sembrano isole deserte invece sono 2 spiagge selvagge italiane stupende poco conosciute

Passando alla Baia di Santa Margherita c’è da dire che è un luogo quasi mai affollato, situato a breve distanza da San Vito Lo Capo. Il suo nome deriva dalla piccola cappella dedicata a Santa Margherita messa proprio all’ingresso della baia. È un paradiso, un vero incanto con la sabbia bianchissima e l’acqua praticamente cristallina.

Luogo ideale per chi si vuole rilassare in solitudine e senza la presenza di gente affollata. Proprio l’ambiente selvaggio, la rende priva di stabilimenti balneari pertanto è bene essere accorti e previgenti.

Infatti, il consiglio è di munirsi di viveri e acqua a sufficienza specie se ci si reca nei mesi più caldi come agosto. Per raggiungerla basta seguire la strada provinciale 16 e le indicazioni verso San Vito Lo Capo.