Con l’arrivo delle belle giornate, sono tantissime le persone che decidono di spostarsi, soprattutto nel weekend, per visitare ed esplorare nuove città o piccoli borghi.

L’Italia, come ben sappiamo, è piena di luoghi caratteristici che racchiudono bellezze, tradizioni e cultura, che sarebbe un peccato non conoscere.

Uno dei borghi più interessanti da visitare, per una rapida gita fuori porta, è Torre di Palme.

Questa piccola frazione del comune di Fermo, che conta circa 670 abitanti, è un meraviglioso borgo medievale incastonato fra le colline e vicinissimo al mare. Annoverato dal 2017 tra “I borghi più belli d’Italia”, è ideale per chi cerca tranquillità, relax e anche ottimo cibo.

Cosa vedere a Torre di Palme

Tra le strette viuzze e le caratteristiche casette con le facciate in cotto, si possono ammirare anche edifici e strutture architettoniche molto interessanti.

Fra questi ricordiamo, ad esempio, la Chiesa di Sant’Agostino, nella quale viene conservato un incantevole polittico di Vittore Crivelli, risalente al XV secolo.

Proseguendo lungo il corso troviamo la Chiesa di Santa Maria a Mare, del XII-XIII secolo, di impianto romano gotico. Al di là di essa si allarga Piazza Lattanzi, che termina con un belvedere davvero spettacolare. Da qui si ha una visuale a 180 gradi delle colline, della spiaggia e del mare.

Un’altra chiesetta che vale la pena visitare è quella di San Giovanni, risalente all’anno Mille e posta al centro di una piazzetta con una bellissima fontana. Oltre la chiesa e la fontana si apre un altro belvedere, dal quale si può osservare un tratto della costa marchigiana.

Ecco il borgo medievale da visitare assolutamente, con panorami mozzafiato tra mare e colline, ottimo cibo e tanta cultura

Nelle vicinanze del borgo vi è anche il Bosco del Cugnòlo, dove si può effettuare una passeggiata davvero suggestiva e raggiungere la Grotta degli Amanti. Questo luogo fu teatro di una romantica e tragica vicenda d’amore tra due giovani del paese, Antonio e Laurina.

Infine, è assolutamente da visitare anche il Museo archeologico di Torre di Palme, inaugurato il 15 aprile 2019. Qui, si possono ammirare le esposizioni di alcune tombe, una delle quali risalente all’età del bronzo.

Inoltre, vi è anche un’altra tomba del VI secolo a.C., appartenuta ad una donna che probabilmente rivestiva un ruolo importante nella società di quel tempo.

Cosa mangiare a Torre di Palme

La gastronomia tipica di questo piccolo borgo rispecchia fedelmente le antiche tradizioni contadine delle Marche. Infatti, tra i piatti tipici di questa zona, composti essenzialmente da prodotti genuini, troviamo il vincisgrassi, i maccheroncini di Campofilone e fritture miste. Tra i dolci, invece, ricordiamo il ciambellotto della trebbiatura, dove spicca il sapore del mistrà, tipico liquore marchigiano.

Tra i prodotti locali da portare a casa troviamo la caciotta ed il salame del fermano, il vin cotto ed il ciauscolo. Quindi, ecco il borgo medievale da visitare assolutamente anche in un giorno solo.

