L’Italia è un Paese davvero ricchissimo di paesaggi suggestivi e bellissime città da visitare. Tuttavia, con gli impegni settimanali che assorbono tutto il nostro tempo e le nostre energie, è quasi impossibile organizzarsi.

Molte persone sfruttano il weekend per fare dei mini viaggetti fuori porta, alla scoperta dei borghi più belli d’Italia. In questo articolo, vedremo più da vicino un borgo che vale davvero la pena visitare, soprattutto a ottobre. Come vedremo, sono molti gli eventi culturali organizzati in questo paesino tutto da scoprire.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questo magnifico borgo eletto fra i più belli d’Italia è perfetto per un weekend fuori porta

Il borgo che vedremo oggi è Asolo, un comune di 8.922 abitanti in provincia di Treviso, in Veneto.

Questo piccolo paese, posizionato tra la pianura veneta ed i Colli Asolani, è uno concentrato di natura, storia e cultura.

Battezzata da Carducci “Città dei Cento Orizzonti”, Asolo è meta ideale per varie tipologie di turisti.

Infatti, grazie anche ai numerosi eventi organizzati pe valorizzare le bellezze del borgo, si possono effettuare lunghe passeggiate e visite guidate.

Cosa vedere

Il vero cuore della cittadina è la piazza del centro storico, dove sorgono la Fontana Maggiore e la Cattedrale. Quest’ultima, eretta nel 969, è stata ristrutturata più volte nel corso degli anni ed è rifugio di bellissime opere, come l’Assunta di Lorenzo Lotto.

Fra i palazzi civili, vi è quello della Ragione, sede del Museo Civico, contenente numerosi reperti archeologici e dipinti di grande valore.

Numerosi sono anche i prodotti locali, assolutamente da provare. Oltre all’olio, alle castagne ed ai salumi, sarebbe un sacrilegio non assaggiare il famoso formaggio Morlacco e il Prosecco Asolo.

Ecco cosa fare ad Asolo in questi weekend di ottobre

Uno degli appuntamenti da non perdere è quello dei Cento Orizzonti Asolani.

A partire da domenica 3 ottobre 2021, e per i successivi weekend del mese, sarà possibile scoprire tutte le bellezze di questo borgo.

Infatti, sono previsti appuntamenti con visite guidate nel centro storico e nei musei di Asolo, ma non solo. Ci sarà anche la possibilità di fare lunghe e suggestive passeggiate, alla scoperta della storia e delle bellezze paesaggistiche del paese.

Sempre domenica 3 ottobre 2021, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Divine Armonie” al museo civico di Asolo. Oltre all’esposizione delle bellissime opere dell’artista Tobia Ravà, ci saranno anche altri eventi collaterali. Ci sarà una conferenza sulla matematica e la mistica ebraica; ed un’altra incentrata sul rapporto tra la lingua italiana e la cultura ebraica. Inoltre, ci sarà uno spettacolo teatrale intitolato: “Dante e le vie degli Ebrei”. Quindi, abbiamo appena visto perché questo magnifico borgo eletto fra i più belli d’Italia è perfetto per un weekend fuori porta.

Approfondimento

Non è quello di Santiago ma è in Italia questo cammino di redenzione che rigenera corpo e spirito