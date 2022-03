Ecco i trucchi che solo i veri viaggiatori conoscono per risparmiare sulle prenotazioni di hotel e alberghi 

Chi viaggia sa che i costi delle vacanze, così come dei fine settimana fuori porta, sono essenzialmente due. Il primo è legato al mezzo di trasporto. Se scegliamo di partire in macchina, avremo grande comodità di spostamenti ma costi alti tra benzina ed eventuale autostrada e parcheggi. Invece, se scegliamo una buona offerta di un volo dobbiamo ricordarci di aggiungere sempre il prezzo del biglietto dell’autobus che ci porta in aeroporto.

D’altra parte, la seconda grande voce di spesa per le vacanze sono sicuramente i pernottamenti. Se sul cibo ci possiamo arrangiare facendo la spesa al supermercato o seguendo queste idee, sui pernottamenti c’è poco da fare: dobbiamo pagare una camera calda.

Tuttavia, ci sono alcune cose che possiamo cominciare a fare per pagare di meno. Infatti, ecco i trucchi che solo i veri viaggiatori conoscono che gli permettono di risparmiare moltissimo sugli alberghi.

Scegliere bene la zona ma non solo

Tutte le città europee hanno un centro storico da far invidia al Mondo intero. Naturalmente, quando vogliamo visitarle ci piacerebbe molto avere un albergo nel centro storico per poterci spostare con maggiore comodità e per poterci riposare ogni volta che lo desideriamo.

Diciamo che l’idea è buona ma dobbiamo necessariamente prendere in considerazione alcuni aspetti. Il primo riguarda la città stessa che vogliamo visitare. Londra e Parigi, così come Madrid o Bruxelles, hanno delle reti metropolitane che funzionano davvero bene. Di conseguenza, possiamo controllare sulle mappe delle città la vicinanza tra l’albergo e una stazione della metropolitana per poter spostarsi più agevolmente risparmiando.

Inoltre, conosciamo tutti i siti che propongono le varie offerte come trivago o booking. Possiamo usare tutte le funzioni che questo tipo di siti ci mette a disposizione, come le mappe per valutare le distanze tra l’albergo e il centro o le varie opzioni.

Ad esempio, ci sono alberghi che offrono tariffe estremamente vantaggiose per chi sceglie l’opzione senza la cancellazione gratuita. Se siamo sicuri del nostro viaggio, scegliamo questa opzione e risparmiamo.

Inoltre, gli alberghi propongono prezzi diversi per la stessa stanza secondo momenti diversi. Aspettiamo a prenotare se abbiamo individuato un albergo, il suo prezzo potrebbe scendere anche notevolmente.

Ecco i trucchi che solo i veri viaggiatori conoscono per risparmiare sulle prenotazioni di hotel e alberghi

Ricordiamoci sempre poi di controllare anche sul sito internet dell’albergo stesso, perché potrebbe offrire le stesse camere che abbiamo visto su altri siti a meno prezzo. Insomma, è bene perdere un po’ di tempo prima di prenotare.

Inoltre, ci sono alcune applicazioni come hopper, ad esempio, che consentono di selezionare una città di preferenza. L’applicazione calcolerà poi il prezzo medio degli alberghi e dei voli in un determinato periodo e proporrà il migliore.

Infine, è sempre bene spezzare il soggiorno in più hotel, perché così riusciamo a prendere eventuali offerte dell’uno e dell’altro.

