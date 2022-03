Per quanto le patatine fritte siano uno dei cibi più amati in assoluto da bambini e adulti, a volte capita che avanzino. Se ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo e abbiamo fritto chili e chili di patatine, è normale non sapere che farsene di quelle avanzate. Il problema è che le patatine fritte, come praticamente tutte le pietanze fritte in generale, tendono a diventare molli e umidicce, o al contrario troppo secche, dopo poco tempo dalla cottura. Metterle in frigo non le salverà da questo destino ed è quindi inevitabile che le patatine avanzate siano meno invitanti rispetto a quelle appena fatte. Ma anche se non sono più croccanti, non buttiamole assolutamente via, perché possono trasformarsi in due pietanze buonissime da leccarsi i baffi.

Bastano due manciate di patatine per queste ricette

Se le patatine sono poche, possiamo usarle come guarnizione ad esempio per la pizza, o ripassarle in padella per qualche minuto, nella speranza che riprendano un po’ della loro croccantezza. Se invece ci è avanzata una quantità più consistente possiamo metterci al lavoro per preparare queste tre ricette da leccarsi i baffi. Bastano pochi minuti per mettere in tavola un piatto che piacerà a grandi e piccini.

Le patatine fritte avanzate anche se un po’ mollicce avranno nuova vita con queste ricette semplicissime da leccarsi i baffi

La prima ricetta per riutilizzare le patatine fritte è la frittata di patate. Prepararla è davvero semplice. Tagliamo a cubetti le patatine fritte e riscaldiamole in padella con un po’ d’olio. Poi aggiungiamo delle uova sbattute, salate e pepate per creare in men che non si dica una frittata da leccarsi i baffi. Anche se le patatine sono mollicce, il risultato sarà apprezzatissimo. Un altro consiglio: questa stessa ricetta si può utilizzare per salvare la pasta avanzata. La frittata di pasta è un piatto tipico e apprezzatissimo della tradizione povera.

Trasformiamole in patate al forno

Le patatine fritte avanzate, anche se non più croccanti, possono trasformarsi in ottime patate al forno. Mettiamole in una pirofila con abbondante rosmarino, qualche spicchio d’aglio e, se la gradiamo, una cipolla tagliata grossolanamente. Inforniamo a 180 gradi per qualche minuto. Quando comincerà a formarsi una crosta bruna sulla superficie delle patatine, saranno pronte per essere sfornate e servite.

Polpette di patate

Ultimo consiglio per dare nuova vita alle patatine avanzate: schiacciamole con una forchetta, aggiungiamo del pepe, del prezzemolo tritato e un uovo crudo. Formiamo delle palline e friggiamole in padella per ottenere delle succulente crocchette di patate dell’ultimo minuto.

Ecco anche un’altra ricetta che i bambini adoreranno con le patatine fritte: i famosi nidi di patate, buonissimi e semplici da preparare.