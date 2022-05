Per l’estate 2022 capelli al vento, o meglio “ciuffi” al vento, grazie alle ultime tendenze dell’hair system che vedono il trionfo delle chiome corte e sbarazzine. Secondo la moda, infatti, le capigliature lunghe e pesanti, ora lasciano spazio a simmetrie e asimmetrie svolazzanti che, in molti casi, non arrivare alle spalle. I capelli corti 2022, dunque, non sono affatto scontati e noiosi. Difatti, mese dopo mese, si susseguono nuove versioni e nuove mode. Ed ecco che i classici tagli, come il carré o il bob si rinnovano continuamente.

In un articolo precedente avevamo parlato del nuovo trend capelli per l’estate 2022 per i capelli lunghi. Un’acconciatura meravigliosa perfetta per chiome lunghe, medie e ricce perché valorizza il viso di ogni donna.

Per le donne che amano portare i capelli corti, invece, ecco i tagli di capelli corti più belli e alla moda dell’estate 2022, ideali per sentirsi subito donne più seducenti e ringiovanire all’istante. D’altronde, “svecchiare” un po’ l’aspetto partendo dai capelli si può. Talvolta, infatti, basta poco per camuffare quei capelli bianchi e quelle ricrescite davvero imbarazzanti. Ecco i trucchi migliori e velocissimi per apparire sempre impeccabile e nascondere le imperfezioni poco prima di uscire. A questo punto, dunque, possiamo svelare le nuove tendenze previste per la prossima stagione estiva.

Negli ultimi mesi sembrerebbero bandite le scalature. I tagli sono pieni e corposi, seppure corti. Torna il famosissimo taglio a “scodella” degli anni ‘90. Questo taglio, notoriamente tondeggiante, con frangetta spessa e collo scoperto, sembra essere particolarmente apprezzato dalle donne mature. Queste ultime, infatti, con brio e sensualità regalano al taglio vintage una nuova vita.

Altro ritorno che ringiovanisce d’un colpo è il carré. Quest’anno, però, il carré diventa mini, accorciando ancora di più le lunghezze. I capelli sfiorano la mandibola e coprono la nuca.

Infine, per chi vuole portare i capelli corti ma senza osare troppo, il bixie cut è una vera salvezza. Un taglio che ha avuto grande successo durante l’autunno e l’inverno scorso, si conferma un vero portento anche per l’estate 2022. Versatile e facile da gestire, questo bixie cut spettinato resta un buon compromesso tra il classico bob e il pixie cut. La chioma arriva sotto la nuca, quasi a toccare le spalle, e dei ciuffi non troppo corti incorniciano la fronte. Un buon taglio, ideale anche per i chi ha i capelli ricci.

