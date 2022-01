Fagioli, ceci e lenticchie non sono solo buoni, ma, come tutti i legumi, sono anche molto salutari. Non solo, ma se li acquistiamo secchi sono fra i cibi più economici e sazianti che possiamo acquistare. Purtroppo, però, spesso ci scoraggiamo per i tempi di preparazione e cottura generalmente molto lunghi. Bisogna infatti reidratare i legumi per poi cucinarli ed è un processo che effettivamente richiede del tempo. Però, il modo per risparmiarlo c’è. Ecco i segreti per cuocere tutti i legumi più velocemente rendendoli deliziosi e con il minimo sforzo.

La fase dell’ammollo

Mettere fagioli e legumi in ammollo è essenziale non solo per reidratarli, ma anche per eliminare le sostanze nocive. Quindi, questo è un passaggio obbligatorio, ma che non ci richiede nessun impegno. Infatti, ci basta mettere i legumi in acqua la sera prima per poi usarli il giorno dopo. Pochi però sanno che allungando il tempo passato in ammollo si accorcia quello necessario per la cottura. Infatti, se lasciamo i legumi in acqua per un giorno e una notte (cambiando l’acqua), questi diventeranno morbidi molto prima del tempo indicato dalla ricetta.

Ecco i segreti per cuocere tutti i legumi più velocemente rendendoli deliziosi e con il minimo sforzo

Per accorciare ancora di più i tempi di cottura possiamo sempre fare affidamento su un grande alleato della nostra cucina. Si tratta della pentola a pressione, che, concentrando il calore, ci permette di cucinare qualsiasi alimento più in fretta. Lo stesso vale per i fagioli, i ceci e qualsiasi altro tipo di legume. Una volta che abbiamo chiuso il coperchio, aspettiamo che la pentola emetta il fischio. Da quel momento, calcoliamo la metà del tempo richiesto dalla ricetta. Per evitare di perdere la consistenza dei legumi, negli ultimi 5 o 10 minuti apriamo il coperchio, dopo aver fatto sfiatare la pentola. Continuiamo la cottura in questo modo, così da tenere sotto controllo la consistenza e far riassorbire i liquidi.

Addirittura, possiamo fare in modo che i fagioli si cucinino da soli a fiamma spenta. Mettiamo in ammollo per una notte. La mattina dopo versiamoli nella pentola a pressione e cuociamoli per il tempo che abbiamo a disposizione prima di uscire. Possono anche essere solo 10 minuti, faranno comunque la differenza. Spegniamo il fuoco e cominciamo la nostra giornata dimenticandoci dei legumi sino a sera. Avendoli lasciati per così tanto tempo nella pentola a pressione chiusa e calda, per cena dovremo semplicemente scaldarli. Ovviamente, lo stato di cottura dipende anche dal legume in questione. In ogni caso, per terminare la cottura saranno necessari solo pochi minuti.

