Ecco i segreti per copiare gli abiti di Letizia Ortiz, la regina di stile che non teme rivali

C’è poco da fare. A voler tirare le somme dalle sue apparizioni pubbliche, non possiamo che darle un ottimo voto in pagella. Letizia Ortiz, quarantunenne, è la regina di stile che non teme nessun competitor. Certo ha dalla sua un fisico bestiale, longilineo quanto basta. Per non parlare di quel sopracciglio un po’ in su che molto dice della sua personalità. Ed ecco i segreti per copiare gli abiti della monarca, con un passato da reporter.

Maestra di eleganza

Da Sovrana di Spagna, la incoroniamo regina di eleganza. Innanzitutto perché non fa storie. Presenzia gli appuntamenti pubblici in cui è necessaria o opportuna la sua presenza. E la sua non è una partecipazione passiva e subita, ma vive il suo agire. Interpreta sé stessa in modo attivo. In ultimo, in ordine di tempo, accoglie la first Lady Jill Biden riservandole tutta l’ospitalità che si conviene. Abito a pois bianco e nero dall’effetto sfumato, scarpe in pelle scamosciata e orecchini discreti ma con diamanti. Spalle e schiena dritta mentre è seduta di fronte l’interlocutrice, che sfoggia un completo giacca e gonna rosso.

Chiaramente, Letizia Ortiz il più delle volte veste abiti di note griffe. E la premiamo perché sceglie sempre l’abito giusto per le diverse occasioni. Scarpa bassa con pantaloni e blusa svasata quando è in vacanza. Abitini per gli incontri più o meno informali, sempre con lunghezza al ginocchio. E magari via via più sofisticati nei tessuti e nelle trame per le occasioni più formali. Gioielli sì, ma discreti.

Come imitare

Ecco i segreti per copiare gli abiti. Innanzitutto possiamo imitare la sua mise perché, come molti sanno, la bella Ortiz alterna le griffes a catene franchising. Molto abbordabili nei prezzi, senza rinunciare ad uno stile ricercato. Per copiarla basta seguire le sue apparizioni pubbliche, ovviamente. Leggere le descrizioni dell’abito perché, spesso, si tratta di abiti non griffati, quindi alla portata di tutti. Ma anche quando non lo fossero, possiamo registrarne forme, modelli, colori e fantasie. Partiamo da queste annotazioni per fare i nostri giri tra mercatini, catene franchising, piccole boutique e relativi canali di shopping online.

La ricerca in rete

Tanto per fare un esempio, spesso la carismatica Letizia sfoggia la fantasia a pois. E certamente non è difficilissimo trovare in vendita abiti con disegni analoghi. Soprattutto se ci rivolgiamo alla ricerca in rete. Così, con pochi soldi, possiamo imitare la bella Ortiz perché è la regina di stile che non teme alcuna rivalità nel mondo dei reali.

