Ogni mese, ci sono segni più fortunati e altri più sfortunati secondo l’oroscopo. Quello che pochi sanno, però, è che, in generale, ci sono alcuni segni che, in genere, attraggono la fortuna più frequentemente di altri.

Dunque, ecco i segni zodiacali che attraggono di più la fortuna e quelli che invece sono sempre sfortunati. Andiamo a scoprirli e vediamo se anche noi ci ritroviamo in queste descrizioni.

I tre segni

Partiamo con il Leone, che forse è il più fortunato di tutti. Infatti, sembra davvero che la fortuna lo segua in ogni posto in cui si trova, che lui lo voglia o no. Questo a volte può anche scatenare l’invidia di altri segni molto meno fortunati, che invece si trovano spesso nei guai.

Un altro segno molto fortunato è lo Scorpione. Esso, infatti, si trova sempre pieno di opportunità di svoltare la sua vita. Uno Scorpione che sa sfruttare bene le sue opportunità può avere un grande successo.

Il terzo segno fortunato è la Vergine. Le cose, in genere, vanno molto bene alla Vergine, perché si tratta di un segno che si impegna molto, soprattutto sotto il profilo professionale e allo stesso tempo è molto fortunato. La combinazione di queste due cose fa sì che la Vergine riesca sempre a raggiungere i suoi scopi.

Ci sono, però, dei segni che purtroppo tendono ad essere spesso sfortunati. Tra questi troviamo i Gemelli, che sono forse i più sfortunati di tutti. Per questa ragione, devono sempre conquistarsi anche il più piccolo successo lottando contro la sorte.

Un altro segno nient’affatto fortunato è la Bilancia. Questo è un segno molto determinato e che ama impegnarsi in tutto quello che fa. Meno male, perché la sorte in genere non le regala mai nulla. È quindi solo il duro lavoro e l’impegno che permettono alla Bilancia di raggiungere i suoi scopi.

Concludiamo con un altro segno che deve stare attento alla sorte avversa: il Capricorno. Questo segno incontra sempre molti ostacoli sulla sua strada e questo gli rende davvero difficile incontrare il successo nella vita.

