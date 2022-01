Fuori fa freddo, c’è spesso brutto tempo e molti di noi sono in quarantena. Insomma, in questo periodo tutto ci invita (o ci costringe) a stare in casa al caldo. Vediamo quindi di sfruttare questi momenti per leggerci un bel libro, che ci emozioni e che ci faccia riflettere.

Oggi ne consigliamo uno che non può lasciarci indifferenti e che è stato notato persino ad Hollywood. Scopriamo, dunque, l’emozionante libro che ci lascerà con il fiato sospeso e che ha ispirato una celebre serie Netflix.

La grande storia

Oggi conosciamo un romanzo che ci racconta di intrighi politici e di personaggi senza scrupoli: House of Cards. Quest’opera è stata scritta da Michael Dobbs, un ex politico che è stato a capo dello staff del Partito Conservatore inglese, durante i governi di Margaret Thatcher. Negli anni ’90 è anche stato il vicepresidente del suo partito. Insomma, un politico di lungo corso che sa raccontare bene cosa succede nel parlamento del Regno Unito.

Il suo libro, infatti, racconta proprio una storia che si svolge in parlamento, tra le fila del Partito Conservatore. Pur ispirandosi alla realtà, la storia di House of Cards non narra di persone o fatti realmente accaduti.

Il protagonista è Francis Urquhart, un membro del parlamento che collabora strettamente con il Primo Ministro del Regno Unito.

Urquhart vorrebbe scalare le gerarchie del Partito e diventare un pezzo grosso, ma il Primo Ministro non glielo permette. Allora decide di vendicarsi e inizia un complesso piano per rimuovere dal potere il Primo Ministro e sedersi così al suo posto. Di qui, la storia prende una piega davvero sconvolgente.

L’emozionante libro che ci lascerà con il fiato sospeso e che ha ispirato una celebre serie Netflix

Questo libro ha avuto un grande successo e ne sono state tratte ben due serie TV. La prima nel 1990, ed è una produzione inglese. La seconda, invece, è arrivata nel 2013. Quell’anno, infatti, Netflix ha deciso di lanciare la prima serie prodotta da sé, invece che acquistata da altri produttori. Alla fine, ha deciso di adattare House of Cards.

La serie Netflix è ambientata al Congresso degli Stati Uniti, invece che nel Regno Unito. Il protagonista è il controverso attore Kevin Spacey, che in questa serie offre una performance davvero incredibile.

Questa fantastica serie, tuttavia, non sarebbe mai potuta esistere se non fosse stato per il bravissimo Michael Dobbs, che ha scritto un grande ed emozionante libro.

Approfondimento

Un libro bestseller pieno di mistero e suspense ormai virale su Internet fra tradimenti e colpi di scena.