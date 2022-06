L’estate è sempre più vicina e moltissime persone stanno ancora cercando la meta migliore in cui trascorrere le proprie vacanze. Chi vuole risparmiare trascorre molto tempo sui motori di ricerca sperando di trovare l’occasione perfetta. A volte, crediamo che per viaggiare servano moltissimi soldi. In realtà, fortunatamente esistono mete stupende in cui trascorrere le vacanze senza spendere troppo. Tenendo conto che durante l’alta stagione i prezzi crescono, con un po’ di fortuna possiamo trovare la meta più adatta a noi risparmiando. Le vacanze sono il momento che tutti aspettiamo per godere del meritato relax dal lavoro e dagli impegni quotidiani. Se cerchiamo una meta dai paesaggi stupendi e che ci permetta di rigenerarci, oggi vogliamo consigliare una meta incantevole.

Una tra le Sette Sorelle d’Abruzzo

Alba Adriatica si trova in provincia di Teramo e si distingue per spiagge incantevoli e un lungomare da sogno. Questa è una delle Sette Sorelle d’Abruzzo, ovvero tra le località marittime con un litorale davvero splendido. Qui il fondale è basso e sabbioso ed è perfetto per chi vuole trascorrere le vacanze in compagnia della famiglia. Sono numerose le strutture di ricezione che ci permetteranno di trascorrere una vacanza all’insegna del comfort. Soprattutto in determinati momenti della giornata, la sabbia assume un colore quasi argenteo ed è davvero uno spettacolo da non perdere.

Chi sogna di rilassarsi e divertirsi spendendo poco dovrebbe scegliere questa stupenda località di mare dalle acque cristalline e la spiaggia d’argento

Alba Adriatica possiede un lungomare favoloso e molto curato. Il Lungomare Guglielmo Marconi è attraversato dal Corridoio Verde Adriatico: un’immensa pista ciclabile che tocca numerose località italiane da Nord a Sud. Qui potremo passeggiare ammirando il mare e fare una sosta nei numerosi luoghi di ristoro presenti. Musica dal vivo e i tanti locali presenti, rendono questa zona il posto perfetto per trascorrere una serata in compagnia con un’incantevole vista sul mare. Chiudendo gli occhi potremo sentire un piacevole profumo fresco per via dei numerosi pini, oleandri e palme che percorrono il lungomare.

Non solo mare

Alba Adriatica è famosa per le sue lunghe e meravigliose spiagge, ma una volta giunti qui potremo anche vedere diversi punti d’interesse. Chi ama l’architettura non vorrà perdere l’occasione di ammirare Villa Chiarugi, una costruzione dallo stile neoclassico ed elegante. Questa splendida villa gentilizia è anche detta “Favorita” ed è stata costruita nel 1720 sui ruderi di un castello.

Al Alba Adriatica sorge anche la Torre della Vibrata, costruita intorno al XVI secolo. Questa è una delle torri costiere del Regno di Napoli, edificate per difendere il territorio dalle invasioni saracene. Questa costruzione fa parte della storia della città, ma contrariamente a quanto possiamo pensare si trova lontano dalla costa.

Perché si risparmia

Chi sogna di rilassarsi e divertirsi spendendo poco può recarsi ad Alba Adriatica per le vacanze. Se confrontiamo le offerte disponibili e prenotiamo per tempo, potremo soggiornare in strutture e hotel a partire da circa 80 euro per notte ad agosto. Se scegliamo invece di visitarla nel mese di giugno, luglio o a settembre, i prezzi scendono intorno ai 50 euro per notte.

Approfondimento

Prezzi bassi anche ad agosto in questo luogo dalle spiagge paradisiache in cui trascorrere una vacanza indimenticabile in famiglia tra natura e relax