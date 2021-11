Che bello, d’estate, indossare vestiti leggeri, concederci delle passeggiate al mare o in montagna, esplorare luoghi sconosciuti, immergerci nella bellezza della natura o di alcune città. Il sole ci rende di buon umore, la pelle diventa dorata e un senso di benessere generale ci invade.

Quei giorni sono ormai un ricordo e già si comincia a pensare alle prossime vacanze, a quelle invernali. Intanto, il passaggio da una stagione all’altra può creare dei problemi. Iniziano a manifestarsi fastidi alla gola, tosse, i primi raffreddori. È bene coprirsi di più e proteggere le prime vie aeree. Così come è utile rafforzare il nostro sistema immunitario. L’alimentazione sana, varia e ricca di vitamine può senza dubbio darci una mano. Se non basta, chiediamo consigli al nostro medico.

Anche con tutte le precauzioni, spesso si può vivere una situazione spiacevole, quella di avere il naso chiuso e di dover respirare male e con la bocca. Ciò fa sì che manchi il filtro costituito dal nostro naso e c’è la possibilità di aggravare la situazione con infiammazioni alla gola. Oltre ai farmaci da banco, se il problema non è grave, si può ricorrere ad un aiuto naturale per permettere al naso di riacquistare le sue funzioni. Ci viene incontro la natura.

Per provare a liberare il naso chiuso ecco un unguento balsamico da fare in casa con pochi ingredienti naturali

Come è noto, gli olii essenziali hanno diverse proprietà benefiche e sono utilizzati in tantissimi modi. Per esempio, in diffusione, per fare suffumigi, o negli olii da massaggio. Per poter avere sollievo quando si ha il naso chiuso, un rimedio che si può preparare a casa è l’unguento balsamico.

Ne basta poco da massaggiare sul petto o mettere alla base delle narici.

Occorrono:

25 g di burro di Karité;

50 g olio di cocco;

30 gocce di olio essenziale di eucalipto;

25 g di olio di semi di girasole;

30 gocce olio essenziale di menta;

30 gocce di olio essenziale di rosmarino.

In un pentolino versare l’olio di cocco, quello di girasole e il burro di karité. Mescolare gli ingredienti e farli sciogliere a bagnomaria. Appena il composto è ben amalgamato, si può togliere dal fuoco e far intiepidire. A questo punto, si aggiungono gli olii essenziali. Mescolare bene e porre in un vasetto pulito, preferibilmente di vetro. Chiudere il coperchio solo ad avvenuto completo raffreddamento.

Per provare a liberare il naso chiuso ecco un unguento balsamico da fare in casa con pochi ingredienti naturali. Come per altri preparati a base di erbe ed olii essenziali, fare attenzione in caso di sensibilità particolari o allergie. Chiedere, nel dubbio, al proprio medico.