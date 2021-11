Finalmente dopo un lungo periodo, il rossetto è tornato a scaldare le labbra delle donne, riprendendosi il posto d’onore nel trucco quotidiano che forse non ha mai perso. Gli altri prodotti di make up si limitano a correggere, nascondere o colorare. Invece, il rossetto è da sempre uno strumento di bellezza capace di esaltare l’immagine e la femminilità. Le nuove collezioni propongono tinte forti o accennate, opache o brillanti, per un make up avvolgente e voluttuoso. Ogni donna, però, ha il suo stile e deve scegliere il trucco con cui si sente meglio. Infatti, per labbra impeccabili e seducenti ecco come scegliere le giuste tonalità rispettando il proprio incarnato tra i rossetti di tendenza quest’inverno.

La cura prima di tutto

Durante la stagione fredda le labbra sono più esposte al rischio di secchezza e screpolature. E per questo motivo diventa essenziale prendersene cura affinché la tenuta e l’effetto colore, chiaro o scuro che sia, risultino impeccabili. Per mantenere le labbra sempre morbide e lisce sarebbe opportuno fare uno scrub settimanale, e soprattutto usare giornalmente dosi generose di un balsamo nutriente ed emolliente: la lanolina potrebbe essere un perfetto burro cacao, naturale al 100%.

Sono due le gamme di colori da prediligere per la tendenza autunno inverno: il nude e il rosso.

Le sfumature naturali valorizzano le labbra con eleganza e discrezione, e sono adatte ad ogni tipo di viso e in ogni occasione. Risultano morbide e confortevoli per un make up soft, ma anche perfette per bilanciare un trucco occhi importante. Chi ha la pelle chiarissima deve optare per il nude rosato o pesca dalla texture cremosa, per le pelli medio-chiare con capelli castani o biondi è invece perfetto il beige. Per le carnagioni mediterranee meglio i beige caldi, aranciati e opachi che esaltano l’abbronzatura naturale. Bisogna invece evitare le tonalità troppo fredde. Infine per l’incarnato scuro il rossetto nude ideale è il marrone caldo color mattone, e bisogna evitare quelli più chiari della propria carnagione. Altrimenti si ottiene l’antiestetico effetto correttore tipico degli anni ’90.

Intenso e sensuale il rosso è sempre protagonista. Per gli incarnati dorati con capelli biondi o castano chiaro, le sfumature scarlatte e quelle che tendono all’arancio sono le più indicate. Il rubino, con la sua nota blu, ravviva le carnagioni olivastre e illumina quelle chiare con capelli castano scuro. Infine le tonalità del rosso vinaccia sono incantevoli sulle donne rosse.

Il rossetto poi, in qualsiasi declinazione di colore, può essere opaco o brillante. Il primo dona un effetto pieno e rende le labbra più evidenti. Il secondo, più semplice da indossare, può regalare l’effetto specchio per un bel tocco di luce o l’effetto spugnato per chi ama il rosso pieno, ma lo preferisce più soffuso e naturale.