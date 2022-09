Se l’Ariete ad ottobre dovrà tenere a bada la sua audacia, il Toro avrà l’impressione di impegnarsi inutilmente senza ottenere risultati eclatanti. A questi due segni le stelle raccomandano di pazientare. Non avranno un mese tutto in discesa, ma dovranno sudare per conquistare quello che vogliono. Che non vuol dire essere sfortunati, ma semplicemente dover essere tenaci. A volte le difficoltà della vita obbligano a tirare fuori il meglio di sé stessi, grinta e coraggio che nessuno pensa di non avere. E ciò è una vera fortuna. Avremo sfide vincenti per Toro e Ariete in ottobre.

Oroscopo di ottobre 2022: le previsioni per l’Ariete

L’Ariete è abituato a sfidare il destino. Mostra sempre un’audacia fuori dal comune e si spinge dove gli altri non osano. È talmente fiducioso nelle sue risorse e nella buona sorte da diventare spesso temerario. Ma qualche volta essere cauti può risultare vincente. È questo il consiglio delle stelle per il mese di ottobre. La primavera è stata favolosa per i nati sotto questo segno, ma ora dovranno faticare un po’ per mantenere le posizioni, soprattutto sul lavoro. Il successo d’altronde genera invidia, e gli sgambetti dei colleghi inaffidabili sono più che prevedibili.

Occorrono calma e prudenza, soprattutto per non fare passi falsi e mantenere il controllo della situazione. I leader naturali sanno come intervenire. Anche i sentimenti risentono della routine quotidiana. Una breve vacanza o una cena a lume di candela possono sempre riaccendere le emozioni.

Sfide vincenti per Toro e Ariete in ottobre mentre un segno brillerà di fortuna

Ottobre sarà un mese impegnativo anche per il Toro, che dovrà mettere un freno alle spese. I nati sotto questo segno hanno una vera passione per le cose belle. È Venere che li governa e non può essere diversamente. Di fronte a un oggetto lussuoso, a un hotel a cinque stelle o all’ultimo ritrovato tra i trattamenti estetici non sanno frenarsi e svuotano il conto in banca in men che non si dica.

Per non parlare delle cene luculliane presso ristoranti stellati a cui non sanno resistere. Ottobre però è il mese delle bollette da pagare, dei conti da far quadrare e li obbliga a tornare con i piedi per terra e ad abbandonare le spese voluttuarie. Il rientro può essere faticoso ma necessario. Le stelle assicurano che ce la faranno, magari con l’aiuto dell’amore, ma di quello vero. Le avventure dovrebbero finire con l’estate.

Oroscopo di ottobre 2022: le previsioni per il Leone

Più promettente l’oroscopo di ottobre per il Leone. È un periodo in cui costruire progetti di lunga durata, incontrare persone nuove e cogliere al volo le occasioni che si presentano. Giove nel segno dell’Ariete favorisce queste iniziative e bisogna approfittarne subito. Il Pianeta transiterà nel segno dei Pesci a fine mese e il momento propizio potrebbe finire, lasciando il posto a tensioni e difficoltà.

Ottobre sarà un mese particolarmente romantico per i Leone innamorati. Venere nel segno della Bilancia è in aspetto favorevole, pronta ad elargire passione ed emozioni intense. Di cui bisogna assolutamente approfittare.

