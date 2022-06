Quando progettiamo un fine settimana di coppia la mente ci porta verso mete tradizionali come Venezia, Firenze, le terme o qualche chalet in montagna. Se si vuole fare una sorpresa al partner lasciandolo letteralmente a bocca aperta bisognerà scegliere un luogo unico.

Esistono degli hotel che regalano un’esperienza fuori dagli schemi che potrebbe rivoluzionare l’idea di viaggio ed accendere il romanticismo.

Ecco i posti da favola dove dormire anche sotto le stelle per un weekend indimenticabile e romantico in Italia

L’esclusività è una delle caratteristiche principali affinché una vacanza sia tra quelle da ricordare.

Per gli amanti della natura e della privacy c’è una suite ad attenderli in Umbria. A Montesperello di Magione, vicino al lago Trasimeno, troviamo l’EcoResort Cantico della Natura. Ci accoglierà una stanza in legno immersa nella natura con una immensa vetrata ed un tetto trasparente per dormire sul letto rotondo guardando le stelle. L’hotel offre anche una piscina, una piccola Spa e percorsi da fare nella natura. Prezzi intorno ai 200 euro.

Su un altro lago troviamo la Casa sull’Albero. Nell’antico borgo di Malgrate sul lago di Como la struttura circondata da alberi secolari propone 12 stanze in stile minimal ma molto accoglienti. Le camere sono dotate di pareti interamente vetrate con affaccio sul parco e sul lago. Libertà e privacy sono assicurate come il totale comfort. Il prezzo parte dai 230 euro.

Gli amanti della montagna non possono perdere La Confrerie du Moyen Age a 1.500 metri in un villaggio vicino a Verrayes. La Valle d’Aosta ci resterà nel cuore soggiornando in questo posto unico dove si viene catapultati nel 1.400 pur godendo di tutti i comfort. Si tratta di un villaggio medievale sapientemente restaurato per unire modernità e storia. Si può cenare a lume di candela vestiti con abiti medievali e usufruire di una mini piscina con idromassaggio in un ambiente medievale. Cucina e colazione ottime. Prezzi intorno ai 170 euro.

Cosa c’è di più romantico che dormire in un faro?

È possibile farlo a Chia, vicino Cagliari. L’hotel è costruito su uno sperone roccioso e domina il promontorio di Capo Spartivento, da cui prende il nome. Si trova all’interno di un’area naturale protetta e regala la massima riservatezza. È possibile prenotare l’uso esclusivo del faro. Grazie ad una pedana che ospita una piscina a sfioro con idromassaggio è possibile godere di una splendida vista. La terrazza che abbraccia la lanterna consente una visuale a 360 gradi. Qui i prezzi sono molto più elevati e si aggirano intorno a 900 euro.

Anche la Puglia offre proposte di prima classe. Tra le masserie più esclusive troviamo Borgo Egnazia, meta scelta più volte da star internazionali del calibro di Madonna, Justin Timberlake e Lady Gaga. Si trova a Savelletri di Fasano ed è caratterizzata dall’architettura classica pugliese e immersa nella macchia mediterranea. Piscine, centro benessere e campo da golf completano l’offerta. Si potrà passeggiare nei giardini in stile arabo e fare una partita a tennis sentendosi coccolati e appagati. Per una notte in questo luogo da sogno occorrono circa 2 mila euro.

