A nord di Perugia ci si imbatte nel Lago Trasimeno. Si tratta del lago più grande del centro Italia con la sua superficie di quasi 130 chilometri quadrati. Ed ecco 4 cose da fare assolutamente in questo luogo.

Lo specchio d’acqua è circondato da verdeggianti colline e costellato di paesini che conservano ancora le antiche tradizioni.

Ci sono luoghi maggiormente battuti dai turisti e posti meno noti.

Per chi è già stato in Umbria o chi vorrebbe vederla con gli occhi degli autoctoni vedremo dove andare. Iniziamo dall’attività più legata all’acqua: la pesca.

Ecco 4 cose da fare tra cui mangiare bene sul Lago Trasimeno per un weekend da favola spendendo anche poco

Fin dal 1928 i pescatori dell’area naturalistica del Trasimeno si sono uniti in una cooperativa. Questa associazione mira a tutelare l’ecosistema attraverso comportamenti sostenibili.

Per chi visita questa zona c’è un’esperienza davvero unica da non perdere. I pescatori organizzano delle battute di pesca in cui dimostrano le tecniche adottate. Si può vivere una giornata come se fossimo dei pescatori professionisti partendo a bordo di imbarcazioni che possono ospitare fino a 10 persone. Prima di tutto ci si occuperà del posizionamento delle reti. Subito dopo si potrà godere di una visita sull’isola Polvese. Questa è l’isola più estesa del lago e fa parte del suo Parco Naturale.

Il territorio ospita lecceti di alto fusto e canneti oltre ad un oliveto secolare dal quale si produce olio extravergine biologico. Si può anche visitare il Castello medioevale che è stato recentemente restaurato. Da qui si raggiunge un suggestivo giardino di piante acquatiche e si prosegue fino al Monastero dei Monaci Olivetani. Durante questa visita le reti avranno raccolto tanto buon pesce fresco. Di ritorno dunque si provvederà a far emergere il pescato e la giornata lacustre si potrà dire degnamente goduta. Il costo di questa esperienza è di 140 euro a persona.

La cucina lacustre locale e sostenibile

Un’altra opzione è quella di degustare un aperitivo al largo. I soci della cooperativa offrono anche questa esperienza a bordo delle loro barche al tramonto.

Le specialità ittiche locali vengono cucinate sapientemente all’interno della locanda situata nel punto di un vecchio attracco dei pescatori. Il ristorante pescheria gode infatti di un panorama spettacolare.

Ecco 4 cose da fare assolutamente e da non perdere per trascorrere un weekend indimenticabile. Esiste anche un altro posto tipico che ha come sfondo il Lago Trasimeno e dove poter gustare la tipica Torta al Testo. Da trent’anni Faliero è garanzia di gusto e qualità. Bisogna armarsi di pazienza perché spesso è molto frequentato ma ne vale la pena. Si può scegliere tra fritture di pesce persico, primi piatti caserecci e carne alla brace. Ma non deve mancare un assaggio della Torta al Testo che qui viene ripiena in mille modi diversi. Le più conosciute sono quella con il prosciutto nostrano, salsiccia e verdure ed erba e pecorino.

La sorpresa dell’isola Maggiore

Partendo da Passignano sul Trasimeno con il traghetto, in 20 minuti si giunge sull’isola Maggiore. Il biglietto andata e ritorno costa circa 8,50 euro. Qui ci si immerge in un tipico villaggio di pescatori del 400 nel quale vivono 18 persone. Degni di nota sono il Castello Guglielmi, il Palazzo del Capitano e un Palazzetto Medioevale risalente al 1200. Su quest’isola è custodita un’antica arte, quella del merletto. Nei primi del Novecento la Marchesa Guglielmi importò dall’Irlanda un tecnica proveniente dai monasteri di fine 800 per la produzione di merletti simili a quelli veneziani. Questi preziosi decori vengono realizzati con uncinetto e filati sottilissimi. La Marchesa riuscì a diffondere quest’arte a tutte le donne dell’isola. Ancora oggi si possono incontrare merlettaie che lavorano davanti ai loro usci.

Un ultimo consiglio è quello di visitare il Museo del Merletto per ammirare i lavori realizzati dalle isolane nel novecento.

Quindi ecco 4 cose da fare assolutamente per conoscere lo spirito lacustre umbro.

Lettura consigliata

Ecco come avere il servizio telepass gratis per 6 mesi evitando di fare le code al casello dell’autostrada durante le vacanze e risparmiando sul pedaggio anche dopo l’estate