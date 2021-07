L’Italia può vantare uno dei patrimoni verdi più ricchi e storici al Mondo. Eppure parchi e giardini sono spesso poco conosciuti. È proprio per valorizzare queste meraviglie che nasce il premio “Il Parco Più Bello”.

Gli esperti della giuria hanno appena nominato i dieci giardini i finalisti dell’edizione 2020/21. È un’occasione per scoprirli tutti. Magari per una bella e rinfrescante gita fuori porta. Ecco i parchi più belli d’Italia da visitare almeno una volta nella vita.

I migliori verdi pubblici da scoprire

I dieci finalisti dell’edizione 2020/21 si suddividono in giardini pubblici e privati. Per la prima categoria, si parte con il Giardino Botanico Alpino di Saussurea (a Courmayeur, in Valle d’Aosta), che permette di ammirare un ecosistema unico. Si raggiunge con la funivia Skyway Monte Bianco, oppure a piedi.

Si prosegue con i Giardini Botanici Villa Taranto, sulle sponde del Lago Maggiore, in Piemonte. Questi sono celebri per i coloratissimi fiori. Sul Lago di Como, invece, si trovano i giardini botanici di Villa Monastero, a Varenna. A Venezia è possibile visitare i Giardini Reali, circondati dai canali e recentemente restaurati. Infine il parco del Castello Bufalini di San Giustino (Perugia), con i suoi lecci secolari e il giardino all’italiana.

Ecco i parchi più belli d’Italia da visitare almeno una volta nella vita: i giardini privati

Per la categoria giardini privati, non bisogna perdersi quelli di Villa della Pergola, in Liguria. Questo parco mediterraneo permette di godere della vista sul mare. Ma anche di ammirare una ricca collezione di Agapanthus. Il paesaggio mozzafiato non manca nemmeno al Castello di Duino, in Friuli Venezia Giulia: questo si snoda, infatti, su vari livelli a picco sul mare.

Per visitare un giardino davvero originale occorre invece spostarsi in Emilia Romagna. Qui si trova il Labirinto della Masone, realizzato interamente con piante di bambù. Se ne possono ammirare molte specie diverse, da quelle nane a quelle giganti.

In Toscana bisogna invece visitare il giardino all’italiana del Castello di Celsa, nella campagna senese. Infine, alle porte di Palermo, si trova Villa Tasca, uno dei migliori esempi del Romanticismo siciliano dell’Ottocento.

