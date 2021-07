In estate tutti corrono a indossare scarpe aperte che lasciano completamente scoperto il piede. Questo comporta la necessità di curare maggiormente questa zona anche ricorrendo al fai da te. L’incredibile soluzione naturale che risolve finalmente il problema dei piedi secchi e screpolati è un balsamo per talloni che si prepara a casa.

Ecco quali ingredienti utilizzare per avere piedi finalmente curati e perfetti con i sandali aperti:

30 grammi di burro di karité;

15 grammi di olio di cocco;

30 grammi di cera d’api;

15 grammi di olio di semi di girasole;

20 gocce di olio essenziale preferito;

qualche goccia di Vitamina E.

L’incredibile soluzione naturale che risolve finalmente il problema dei piedi secchi e screpolati

Sciogliere il burro di karité, la cera d’api e l’olio di cocco a bagnomaria. Per individuare la perfetta consistenza basta prelevare un po’ degli ingredienti fusi con un cucchiaino e inserirlo direttamente in congelatore. Se questo rapprendere e appare simile al burro, il bilanciamento tra gli ingredienti è perfetto. Se non rapprende, suggeriamo di usare un po’ di cera d’api in più. Nel caso contrario, occorre invece usare più olio di cocco. A questo punto, eliminare dal fuoco gli ingredienti e aggiungere l’olio di girasole, gli oli essenziali preferiti e la Vitamina E.

I benefici

Tutti questi oli e burri nutrono profondamente la pelle e sono pure antimicotici e idratanti. Per quanto riguarda gli oli essenziali suggeriamo di prediligere quello di eucalipto o di rosmarino, ma al riguardo rimandiamo a questa precedente guida. Applicare circa una noce di balsamo su tutto il piede e strofinare con movimenti circolari per favorire l’assorbimento del prodotto.

Ovviamente, è anche importante risolvere il problema partendo dalla base. Tra le cause più comuni di questo problema è possibile trovare la carenza di vitamine e minerali e problematiche della pelle. Potrebbe anche trattarsi di infezioni fungine o dell’utilizzo di prodotti chimici non adatti alle proprie caratteristiche. Suggeriamo quindi d’individuare la causa e di procedere a un’applicazione costante di questo balsamo utilissimo.