Siamo ormai nel pieno della stagione più attesa dell’anno. Inutile negare che l’estate ci dona un senso di leggerezza e spensieratezza che non sempre riscontriamo anche negli altri mesi dell’anno.

Questo è il periodo delle vacanze e delle serate fuori. Cresce quindi in noi la voglia di apparire, di essere sempre al top per ogni occasione, magari senza rinunciare alla praticità.

A proposito di praticità, se c’è un capo che sicuramente non può mancare nel nostro guardaroba estivo esso è rappresentato dai jeans.

Di jeans ce ne sono di tanti tipi e tanti colori.

Certamente in estate andremo a scegliere un denim più chiaro e un tessuto più leggero.

Ognuno li sceglie come li preferisce e nel modello più adatto al proprio fisico.

C’è chi opta per quelli stretti, chi svasati, chi a short.

Ma ecco i pantaloni dell’estate 2021 perfetti per essere alla moda e nascondere la cellulite

Quest’anno il modello di punta è over e a vita alta.

Sono infatti tornati di moda i jeans larghi tipici degli anni ’90.

I jeans a vita alta sono il modello di ultra tendenza. A vita alta o meglio ancora se altissima, riescono a ridisegnare le curve in maniera davvero convincente.

Ecco quindi i pantaloni dell’estate 2021 perfetti per essere alla moda e nascondere la cellulite.

La loro versatilità li rende i best friend che vivono nel nostro armadio.

Eclettici al massimo, i jeans a vita alta rappresentano un passe-partout per molteplici occasioni.

Vediamo come abbinarli

Se abbinati ad una t-shirt o felpa e sneakers, rappresentano la divisa di ordinanza per le nostre giornate in smart working e non solo.

Abbinati invece ad una blusa in seta e un paio di ballerine offrono l’opzione ideale per un look easy chic.

Ma l’elemento in più è dato dal fatto che il tessuto in denim e la larghezza di questi modelli, nascondono a perfezione gli odiosi cuscinetti della cellulite. Che altri tipi di tessuti invece ben evidenziano, soprattutto in estate.

